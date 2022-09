El entrenador del Valencia, Gennaro Gattuso, apuntó tras la victoria de su equipo por 3-0 contra el Celta de Vigo que en este partido sí le ha gustado la mentalidad de su equipo, después de que en otros partidos comentase que tenían que estar concentrados durante todo el partido, y resaltó que los jugadores han trabajado muy bien. «El equipo ha tenido fuerza para estar en el campo. Hemos jugado mucho segundo y tercer balón. Ha sido un partido difícil, los primeros veinticinco minutos el Celta ha presionado muy bien, hemos fallado muchos pases, pero después hemos cambiado la forma de construir el juego a ver que nos presionaban mucho y estoy contento», dijo en rueda de prensa.

Además, el entrenador italiano resaltó en rueda de prensa que «le doy mucha importancia a Mestalla, es un factor para nosotros, en un momento de dificultad la afición siempre está con nosotros y eso es importante», a la vez que apuntó que fuera de casa tienen que mejorar los resultados.

Sobre las molestias de Eray Cömert dijo que no cree que sea nada y que solo necesita descanso, mientras que de Samuel Lino contó que le gusta trabajar con él, pero más le gustaría trabajar con jugadores que son propiedad del Valencia. «No pienso ahora que cuando acabe la temporada tenemos que cambiar cuatro o cinco jugadores, por ahora disfrutamos de ellos», agregó. Gattuso destacó que «cuando tienes un buen vestuario con una buena actitud de trabajo, es fácil. Todos los jugadores me dicen siempre lo mismo, que hay buen ambiente y así se trabaja bien».

El viaje a Singapur

Gattuso, afirmó que su viaje a Singapur se produce porque el máximo accionista Peter Lim se lo ha pedido, aunque reconoció que no le gusta porque tiene dos días de viaje. «Voy a escuchar, a ver qué opina de mí en estos meses que llevo aquí. Voy a escuchar qué dice el dueño, no me gusta, pero me toca ir. El dueño quiere hablar conmigo, es quien ha pedido la reunión y con gran respeto y humildad voy», dijo en rueda de prensa tras el Valencia-Celta. Además, el técnico italiano agregó que, por ejemplo, sobre el tema de las renovaciones, el club ya sabe lo que opina. «Miro jugadores, decido qué tipología me gusta… Pero no es mi dinero. Me gusta trabajar con Samuel Lino, pero me gustaría trabajar con jugadores que son propiedad del Valencia», expresó.

Castillejo bromea sobre Gattuso

Sobre el partido, Castillejo señaló que está contento por su gol y la posibilidad de ayudar al equipo. «Ahora quedan días para trabajar y para mejorar», añadió. También bromeó sobre su relación con el técnico, Gennaro Gattuso, que es «de cariño y odio», y destacó la importancia de hacer disfrutar a la afición de Mestalla, «que es maravillosa».