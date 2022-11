El último gol valenciano en la historia de los mundiales se produjo en Mestalla y contra un país que ya no existe. La historia parece un hechizo, pero desde que Enrique Saura anotara el 20 de junio de 1982 en el minuto 66 el tanto de la angustiosa (y polémica) victoria de España contra Yugoslavia, ningún otro jugador nacido en la Comunitat Valenciana ha vuelto a ver puerta en las nueve fases finales que se han disputado desde entonces. Una maldición que ya dura 40 años y que para combatirla se recurrirá a la delegación valenciana más extensa de la historia.

Ferran Torres, Carlos Soler, José Luis Gayà, Hugo Guillamón y Pau Torres ya saben lo que es marcar con la Roja y aspiran en Catar a inscribir su nombre junto a los otros tres futbolistas valencianos que alcanzaron tal honor. Antes que el valencianista “Saureta” en 1982, el delantero ilicitano Asensi, estrella del Barcelona, marcó en Argentina 78 el gol del triunfo frente a Suecia en la cancha de Vélez Sarsfield. En Inglaterra 66, el lateral madridista Manuel Sanchis, natural de Alberic, marcó uno de los dos goles de España ante Suiza (2-1), en una gran jugada personal, driblando desde la banda a cuantos jugadores helvéticos le salieron al paso en el estadio de Hillsborough, en Sheffield.

“Me enorgullece como valenciano haber logrado un gol tan importante para la selección, sin duda el gol más importante de mi vida deportiva. Me he emocionado como jamás había estado”, reconocía el castellonense Saura tras el partido ante Yugoslavia. Un instante de felicidad engrandecido por el llenazo en el estadio, entonces llamado Luis Casanova, y en el que venía jugando desde hacía una década con el Valencia. Un gol tras un saque de esquina peinado por el “Brujo” Quini en el que Saura alcanzaba a poner el pie para desnivelar la balanza contra la selección dirigida por Miljan Miljanic, que a los pocos meses se convertiría en entrenador del Valencia en el curso 82-83. Gudelj había adelantado a los balcánicos y Juanito empató con un penalti con doble escándalo: la acción se produjo fuera del área y posteriormente el árbitro danés Sorensen mandó repetir la pena máxima, fallada en primera instancia por López Ufarte. “El robo de Valencia”, tituló el periódico serbio “Politika”. Un recuerdo dulce para Saura, en un Mundial ingrato.

También en Mestalla, España empató en el primer partido contra Honduras (1-1) y tras ganar a Yugoslavia perdió 0-1 ante una Irlanda que se había relajado en las horas previas bebiendo cervezas. Segunda de grupo, España sucumbiría en la siguiente fase al perder ante Alemania y no pasar del empate contra Inglaterra, en partidos disputados en el Santiago Bernabéu.

Ni en México, Italia, Estados Unidos, Francia, Corea-Japón, Alemania, Sudáfrica, Brasil y Rusia un jugador valenciano volvería a marcar. En algunas fases finales hubo tantos de futbolistas estrechamente vinculados al fútbol valenciano, como Gaizka Mendieta o los 9 tantos de David Villa entre 2006 y 2014. En el inminente campeonato de Catar se abre una gran oportunidad. No solo por el elevado número de jugadores de la “terreta”, sino también por su frecuencia goleadora. Los cinco convocados por Luis Enrique Martínez ya saben lo que es marcar con España. Sobre todo Ferran Torres. El atacante de Foios, criado en el Valencia y ahora en las filas del Barcelona, es con 13 goles el máximo anotador valenciano con la Roja y ha superado con solo 22 años los 12 goles con la absoluta de Paco Alcácer, los 9 tantos de Gaspar Rubio, el “mago” de Serra y los 8 de Maceda. Familiarizado con el gol también está Carlos Soler, autor de 3 tantos con España (ante Suecia, Georgia y República Checa). Además, el centrocampista de Benicalap llega en buena forma a Catar al haber marcado tres goles y haber dado una asistencia en los cinco últimos partidos con el PSG.

Pese a ser defensa, José Luis Gayà tiene una buena relación con el gol con la camiseta nacional. El capitán del Valencia ha visto puerta en tres ocasiones, contra Islas Feroe, Georgia y su crucial gol en el minuto 95 en la Liga de Naciones de 2020 para empatar ante Alemania. Hugo Guillamón marcó en su debut con la absoluta ante Lituania y Pau Torres vio puerta ante Malta.