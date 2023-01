El Valencia negocia la cesión de Adnan Januza hasta final de temporada. El club trabaja la incorporación del extremo del Sevilla, que no entra en los planes de Jorge Sampaoli. El perfil del futbolista belga de 27 años encaja en las necesidades deportivas de Gennaro Gattuso. El problema para su fichaje ahora mismo es su salario. El sevillista, con contrato en el club hispalense hasta junio de 2026, tiene una ficha muy alta que, de momento, no ha permitido el acuerdo entre clubes. El Valencia y el Sevilla se encuentran negociando el porcentaje de la ficha que cada club debería asumir hasta el 30 de junio. Si resuelven el hándicap de la ficha, la operación llegará a buen puerto y Januzaj se convertirá en el fichaje de banda que pedía Rino para afrontar lo que resta de temporada.

El extremo era una de las posiciones que el Valencia quería reforzar en el mercado de invierno, incluso antes de la grave lesión de Samu Castillejo. El contratiempo del malagueño ha obligado al club a acelerar la búsqueda en los últimos días. La opcion Januzaj es ahora mismo la mejor posicionada a pesar de que el futbolista no cumple uno de los requisitos que exigía Gattuso. El belga solo acumula 125 minutos en las piernas en lo que va de temporada. Su última aparición en el Sevilla fue en la primera ronda de la Copa del Rey contra el humilde Velarde CF el pasado 13 de noviembre de 2022. El Sevilla ve con buenos ojos la operación porque el futbolista no cuenta para Sampaoli y su salida permitiría liberar el ‘fair play financiero’ a las puertas de la recta final del mercado.

No es la primera vez que el Valencia se fija en Januzaj. El belga ya fue objetivo del Valencia el pasado verano cuando el futbolista todavía era propiedad de la Real Sociedad. El futbolista, por aquel entonces, eligió un proyecto Champions como el del Sevilla. La destitución de Julen Lopetegui a principios de octubre fue definitiva para él. Su decisión y la de Monchi era salir en el mercado de invierno.

Más peligro en las bandas

Gatusso quería cuatro jugadores para las dos posiciones de banda. Con la posible llegada de Januzaj, el italiano doblaría las bandas con Samuel Lino, Samu Castillejo y Justin Kluivert, además del canterano Fran Pérez que pidió paso con una buena actuación en la semifinal de la Supercopa de España contra el Real Madrid en Riad.

El Valencia está centrado sus esfuerzos ahora mismo en la cesión de Januzaj, aunque el club ha trabajado otras opciones. Una de ellas fue la de Bryan Gil. El director técnico del Valencia Miguel Ángel Corona tanteó la vuelta del gaditano. Su regreso es muy difícil. El futbolista del Tottenham atraviesa un buen momento en el club ingles y, aunque no descarta su salida, está centrado en los ‘Spurs’. «Si pasa, pues pasa, pero estoy centrado aquí», decía recientemente.

El Valencia también peina el mercado en busca de un pivote y un interior que refuercen el centro del campo. El mejor posicionado es Nahitan Nández. El problema es que el Cagliari italiano, quiere recuperar parte del dinero que pagó en su traspaso: 18 millones de euros.

Lopetegui y Guedes

Tras marcharse en verano las cosas no le van nada bien a Gonçalo Guedes en el Wolverhampton. Equipo en el que el portugués estaba llamado a ser una de las principales referencias ofensivas pero en cuyo puzzle no termina de encajar. Y es que tras 18 partidos con su nuevo equipo sigue sin establecerse como la estrella desequilibrante que sí era en Mestalla. Hasta el momento solo acumula un gol en la Premier League, el conseguido en la jornada 13 de competición frente al Brighton, aunque no sirvió para que su equipo conservara los tres puntos en su propio estadio. También lleva una asistencia.

El Wolverhampton ocupa la penúltima plaza de la clasificación y en ciertos tramos ha llegado a ser el farolillo rojo de la Premier. Guedes se quedó fuera del Mundial de Catar y no fue convocado para el último partido de los Wolves por su técnico, Julen Lopetegui, que además le ha abierto de manera pública la puerta de salida en este mercado de invierno. «Se quedó fuera por decisión táctica. Gonçalo es nuestro jugador, pero todo puede pasar en el mercado…», señaló el entrenador español. Por si fuera poco su padre, evoca la final de la Copa del Rey ganada al Barça en 2019 en redes sociales y se acuerda del Valencia.