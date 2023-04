Toni Lato afronta sus últimos dos meses como jugador del Valencia con su futuro deportivo en el aire. El lateral izquierdo, que acaba contrato el próximo 30 de junio, encara la recta final de la temporada con la responsabilidad moral de salvar a su equipo del descenso a segunda división, pero con la obligación de escuchar a los clubes que están llamando a su puerta. El de la Pobla de Vallbona solo tiene una cosa clara: no continuará en la entidad de Mestalla a pesar de su voluntad. El Valencia siempre fue su primera opción, pero la oferta del club fue una invitación a irse.

La situación no ha cambiado con el paso de los meses. El Valencia no ha movido ficha desde entonces para mejorar la oferta y desde el entorno del jugador tienen claro que esa llamada no se producirá a pesar de que el futbolista está muy bien considerado por Rubén Baraja. El club apuesta por José Luis Gayà y Jesús Vázquez para la próxima temporada. No hay vuelta atrás. El futuro de Toni pasa lejos de Mestalla.

Toni está centrado en la salvación del equipo. La permanencia del equipo es su prioridad. Mientras tanto, sus agentes atienden a todos los clubes que preguntan interesándose en el jugador a coste cero. Desgraciadamente para Lato, Olympiacos ya no es una opción. La sorprendente dimisión de Míchel del conjunto heleno ha roto cualquier posibilidad. El técnico había hablado personalmente con el futbolista y era su gran valedor. El madrileño intentó sin suerte su fichaje en el mercado de invierno (el Valencia le cerró las puertas) y estaba dispuesto a esperarlo hasta final de temporada.