Rubén Baraja golpeó dos veces con el puño en la mesa para dejar claro su mensaje. El sonido retumbó en la sala de prensa de Paterna. El Pipo endureció su discurso y pidió «máxima exigencia» a sus jugadores como única solución para evitar el descenso a segunda división. No fue improvisado. Ya lo había dicho de puertas para adentro en el vestuario después de la derrota de Almería. El técnico exigió un «plus» a sus futbolistas durante la semana. Hay que hacer «más» para salvarse porque no va a ser suficiente. Ayer recordó esa exigencia y la extendió a todos los estamentos del club. «Esta camiseta nos exige dar un poco más. No solo los jugadores. A todo el mundo alrededor del club». Esta noche toca dar otro golpe encima de la mesa, pero esta vez en Mestalla. El Valencia-Sevilla es la vida. La categoría y la supervivencia del club están en juego.

El Pipo lo tiene claro: la permanencia pasa por subir el nivel de la exigencia de aquí a final de temporada. «Con el tiempo que llevo aquí te das cuenta que hay una realidad evidente: esta situación solo la podemos sacar desde la exigencia y cuando tengamos máxima exigencia (primer golpe en la mesa) sacar un poquito más. Y cuando uno da el 100%, sacar el 120%. Esta es la única manera que yo veo de cambiar la situación. Yo no he venido aquí para dejarme llevar por la corriente, ni tener la sensación de que todo está mal o es tremendista. Quiero tener una exigencia alta para todos. Y cuando hablo de todos hablo del utillero, del servicio médico, los fisios, empleados, trabajadores, jugadores, cuerpo técnico, yo el primero. Todo el mundo tiene que hacer (segundo golpe en la mesa) su trabajo y cuando tu haces tu trabajo estaremos más cerca de salir adelante. Exigencia máxima para todos. Estamos en un club en el que yo he vivido momentos en el que su historia la han hecho mejor la exigencia de sus jugadores. Hemos estado muchas veces por encima de las expectativas que marcaba el club por la exigencia de los jugadores. Cuando estás en el Valencia la camiseta te exige dar más y cuando des más, todavía más. Hay que exigirnos más, dar más, podemos y debemos hacerlo para cambiar la situación». El técnico insistió en que la falta de exigencia no es solo de jugadores. «No solo son los jugadores. Es todo el mundo que está alrededor del club, que está dentro, tiene que estar a lo que tiene que estar para sacar adelante esta situación. Los jugadores, los primeros. Hay que cambiar un poco más la marcha. Es lo que siento que necesitamos. Creo que el equipo tiene buena actitud, pero tienes que dar más. Empujar más. Esta camiseta nos exige dar lo mejor de cada uno de nosotros». «Ganar es innegociable» El Pipo es plenamente consciente de la importancia del partido, mayor aún tras la derrota en Almería: «Nos jugamos mucho todos. Es una realidad. Es verdad que la derrota de Almería fue un palo para todos». Sumar tres puntos es innegociable, aunque para ello tendrá que superar a «un gran rival que está en una posición de la tabla que no le corresponde». Sin embargo el técnico expresó que «hemos preparado bien el partido. Queremos ser un equipo enérgico, con vitalidad e intensidad. Iremos a por nuestro resultado». Para remontar el vuelo el Valencia debe cambiar su imagen de los últimos tres partidos. Estamos continuamente tratando de encontrar soluciones para que el equipo juegue mejor y gane», dijo Baraja. El Pipo comentó que está «abierto» a cualquier tipo de cambio que pueda mejorar a su equipo y reiteró que a sus jugadores les pide «rendimiento y continuidad». Se lo debe a la afición, «que están con nosotros, nos empujan...». El entrenador del Valencia espera «siempre lo máximo» del valencianismo, a pesar de que «tenemos situaciones que les pueden llevar a dudar sobre nuestros jugadores, de si están o no». Por eso explicó que «somos nosotros los que tenemos que pedirnos más a nosotros mismos. Nuestra afición estará con nosotros desde el 1 al 95. La gente va a estar y responder. Los que tenemos que dar motivos para creer somos nosotros». Baraja recibe al Sevilla con las importantes bajas de Thierry y Kluivert. Sobre el luso, que esta semana se marchó a Portugal para iniciar su recuperación, dijo que «todo está controlado. Por la temporada que está llevando necesitaba estar con su gente». Nico, por su parte, no está descartado. De hecho Baraja dijo que «somos optimistas». En cualquier caso, el vallisoletano no quiso darle mucha importancia a las ausencias: «A veces entras con uno y luego los importantes son los que salen más tarde. Lo importante es que todos estén enchufados. Todos deben estar preparados y a todos les debe llegar el momento».