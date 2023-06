David Villa brilló en todos los equipos en los que estuvo, pero tiene un recuerdo especial para el valencianismo. De ello habló este lunes, tras la conclusión de LaLiga, en el canal de Twitch de DAZN: "Los aficionados de Mestalla siempre me recuerdan con muchísimo cariño".

El Guaje destaca que la ciudad también le ha marcado para siempre: "Es algo más incluso sentimental el cariño hacia València porque ya es más familiar, es donde más tiempo he vivido con mi familia, mis dos hijas son valencianas". Incluso ahora sigue viniendo a menudo: "Todos sabéis que la sede central del DV7 Group es en València con muchísima gente valenciana y realmente ha sido parte de mi vida".

Villa pone a la capital del Turia por encima de otros lugares en los que ha vivido en cuanto a apego: "Yo diría, que no me lo malinterpreten los demás clubs en los que he estado, que ha sido mi segunda casa, donde han nacido mis hijas, donde he pasado y paso más tiempo. Vivo en Madrid pero viajo muchísimo a València". Y es que tanto la ciudad como su gente se lo devuelven: "El Valencia y el valencianismo me han demostrado un cariño fantástico desde el primer día".