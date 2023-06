Toni Lato, cuyo fichaje por el Mallorca es inminente, se ha despedido de la afición del Valencia mediante una emocionada carta publicada en su cuenta de Instagram y Twitter, en la que vuelve a hacer gala del valencianismo inquebrantable que le ha acompañado durante toda su carrera futbolística. “Hoy quiero compartir con vosotros un mensaje muy especial, lleno de sensaciones y recuerdos. He tenido la inmensa suerte de formar parte del Valencia CF prácticamente toda mi vida. Desde que era un niño he estado ligado a este club que tanto amo. Ha sido un viaje inolvidable, lleno de momentos increíbles. Desde aquellos primeros partidos en las categorías inferiores hasta el momento en que debuté en el primer equipo, cada paso ha sido un sueño hecho realidad”, empieza Lato su comunicado.

“Vuestro apoyo incondicional y vuestro amor por el Valencia han sido la fuerza que me ha impulsado durante todos estos años. Jugar en Mestalla ha sido un sueño hecho realidad para mí. Además, tener la oportunidad de levantar la Copa del Reay ante el Barcelona fue un logro increíble y el resultado del esfuerzo y la dedicación de todo el equipo. El recuerdo de aquel día perdurará en mi memoria y en el corazón de todos los valencianistas”, añade el lateral izquierdo, repasando los momentos que le han acompañado en su carrera como blanquinegro.

"Ser el capitán del Valencia ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Representar a este club y a mis compañeros en el campo ha sido un honor y una responsabilidad que he llevado con orgullo". "A la afición, a vosotros quiero daros las gracias de corazón. Gracias por hacerme sentir parte de algo especial. Siempre llevaré vuestro espíritu conmigo, en cada partido que juegue, en cada paso que dé. Hoy me despido, pero sé que esta historia no acaba aquí. El Valencia siempre estará en mi corazón y sé que el club seguirá brillando en el futuro".

Lato ha aguantado todo el tiempo posible, hasta cinco días antes de expirar su contrato, antes de tomar una decisión. Esperaba todavía una llamada del Valencia para sentarse a negociar una ampliación y seguir, así, disfrutando de su sueño. Ejemplo de profesionalidad, esfuerzo y compromiso con unos colores, un mérito añadido en el contexto de gran crisis deportiva y económica que vive el club, su continuidad contaba con la aprobación del técnico Rubén Baraja. Pero no se ha producido ningún acercamiento por parte del club ni de su director deportivo, Miguel Corona y así, con amargura, finaliza el viaje de toda una vida de Lato como blanquinegro.