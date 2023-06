El Valencia trabaja en la venta de Yunus Musah al Milan. El club italiano está muy interesado en hacerse con el fichaje del estadounidense. Aunque todavía no hay una oferta formal, los agentes del futbolista ya le han comunicado al Valencia el interés serio del club italiano. El conjunto rossonero estaría dispuesto a llegar a 20 millones de euros. La operación está caliente.

Musah es uno de los principales activos del club para ingresar dinero en este mercado de fichajes. A pesar de su decepcionante segunda vuelta, el futbolista mantiene su cartel internacional por sus condiciones, su juventud (20 años), las buenas sensaciones que dejó en el Mundial y porque su traspaso abre una ventana actractiva para cualquier club en el mercado de EEUU. Además, el Milan busca un sustituto para Sandro Tonali, futuro jugador del Newcastle.

El Milán no es el único club interesado en la contratación de Yunus. Hay equipos de la Premier League que se han planteado la posibilidad de ficharlo. Musah ha visto en los últimos meses cómo perdía protagonismo en el equipo. El americano, lejos de dar un paso adelante en los momentos difíciles, lo dio hacia atrás y acabó relegado al banquillo por detrás del canterano Diego López y con pitidos desde la grada de Mestalla incluidos.

La gota que colmó el vaso de la paciencia del valencianismo fueron las últimas declaraciones del futbolista a 'The Guadian' en las que no salió en defensa de Mestalla en el 'caso Vinícius' y se vio obligado a rectificar horas más tarde. "Quiero aclarar las declaraciones a The Guardian en las que mis palabras han podido ser malinterpretadas en relación con nuestra afición de Mestalla y del Valencia CF, a las que respeto y quiero agradecer el apoyo que siempre me han dado".