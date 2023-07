Pepelu aterriza en Mestalla y lo hace después de un año de madurez en Segunda. Su primera temporada con rol de titular indiscutible -desde el inicio de curso- en España. Tras su vuelta de Portugal, donde sí fue un líder en Tondela y Vitoria, el jugador de Dénia tuvo que esperar hasta la llegada de Lisci para convertirse en indiscutible. Y desde ahí nadie le sacó del equipo. En LaLiga Smartbank ha demostrado, sobre todo en la recta final, su capacidad para liderar la media, para pisar incluso zonas más adelantadas del campo y su potencial es enorme. Además llega en una edad perfecta y es que en un mes cumplirá los 25 años. Por eso hay que analizar qué puede aportar Pepelu a este Valencia.

Es bastante obvio que Pepelu no es un ‘6’ al uso. No lo es. ¿Puede actuar de pivote? Sí. Pero hay que definir qué tipo de pivote puede ser. En un trivote haciendo de ancla con Javi Guerra y Almeida como interiores podría necesitar más ayudas y en un doble pivote con Javi Guerra, él debería ser el defensivo, pero también es evidente que se necesita algo más que una temporada únicamente con ellos dos (y Guillamón) en ese escenario. Pepelu es un jugador con criterio defensivo, dedicado y que no sufre para acudir a los costados o en el cara a cara con otros centrocampistas. Con balón tiene un fantástico desplazamiento en largo y se asocia sin problemas con jugadores de talento. Porque él lo tiene. Además, en Portugal sobre todo demostró otra de sus virtudes y es el balón parado, algo que también lució en el Ciutat de València.

Su posición ideal en cualquier caso sería la de escudero de un pivote maduro, que fuera el primero en conectar con los centrales y que tuviera mayor responsabilidad defensiva. Para entendernos, el Xabi Alonso de Busquets en el Mundial de 2010 (no se está comparando el nivel de Pepelu con el de Xabi Alonso, sino el rol a desempeñar). En el doble pivote se siente más cómodo y protegido que en el trivote, lo cual no quiere decir que no pueda rendir ahí, porque talento y capacidad tiene. Por otra parte, el centrocampista de Dénia debe mostrar con continuidad eso que sí logró en el tramo final de esta 2022/23. Esa regularidad en el juego, en el liderazgo y en saber qué necesita el equipo en cada momento son fundamentales. Porque objetivamente, aunque la temporada en global de Pepelu no es excelente, sí es tal vez uno de los mejores jugadores del Levante en ese tramo final de la 2022/23. Su eliminatoria contra el Albacete en promoción de ascenso es de hecho uno de sus grandes momentos con la camiseta granota.

Aptitudes

Pepelu es un futbolista completo y capaz de mutar en muchos perfiles. Uno de ellos es su inteligencia a nivel posicional en los duelos. Gana cerca de 4 de media por partido con un 60 por cien de acierto y apenas realiza 1,5 faltas por encuentro, lo que demuestra que no tiene necesidad de frenar con faltas los ataques rivales. En cuanto al pase, Pepelu tiene un gran porcentaje de acierto en el pase en campo propio (90 por cien) y no baja demasiado en campo rival (82). Una de sus virtudes eso sí es el desplazamiento en largo con 5 de media por partido con más del 70 por cien de acierto.

Una de las pocas cosas que tiene que mejorar Pepelu es el gol. Y lo tiene que mejorar porque tiene capacidad para hacerlo, no porque necesite ‘desarrollar’ mejor su habilidad en ese sentido. Tiene un buen golpeo de falta (aunque no ha marcado) y su pie, como demuestra en otras muchas facetas, le permite tener potencial ahí. Baraja deberá pulirle para lograr sacar su mejor versión, porque esa aún está por llegar.