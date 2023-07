Un triunfo sin lujos. En otro partido más que sirve para coger nota de ciertos aspectos pero no parece hacer un análisis global de lo que debe ser la temporada 2023/24, el Valencia fue superior al Alavés y se marchó con confianza de su cuarto partido amistoso. Ganar siempre es bueno y más en pretemporada para la plantilla, pero no debe servir para relajar los brazos en la confección de plantilla, porque faltan demasiados refuerzos para tener un once competitivo. En cualquier caso, Baraja tiene buenas noticias como el nivel de Thierry y Gayà en los laterales, la frescura de Pepelu en el primer tiempo y Javi Guerra en el segundo, la valentía de Martín Tejón en sus pocos minutos y el esfuerzo colectivo en una situación difícil con muchos jugadores todavía que serán, salvo sorpresa, poco habituales durante la temporada. La victoria es una buena noticia, pero toca seguir trabajando.

El partido no fue una obra de arte. La primera parte fue el reflejo de los verdes que están los dos equipos a poco más de 10 días de empezar la temporada. Con Diakhaby de pivote y con muchos jugadores del filial más los ya habituales desde la pasada campaña, la prueba era importante para ver quiénes dan un paso al frente pero poco más que eso. Con Thierry y Gayà en los laterales y Paulista-Cenk como centrales parece que la cosa cogía forma. Pero la realidad es que a algunos de ellos ya se les veían las costuras desde el inicio. El hispanobrasileño soltó un manotazo en una carrera hacia atrás cuando pugnaba con Giuliano Simeone por un balón. Con un Alavés tímido en el Antonio Puchades, el Valencia propuso un poquito más y pisó más veces campo rival. En una de esas José Luis Gayà estuvo muy cerca de hacerse con el primer tanto de la tarde. El lateral se incorporó dentro del área, recortó, definió con la derecha y cuando todo parecía indicar que el 1-0 iba a subir al marcador, Sivera evitó el gol del de Pedreguer. Pero unos minutos después la estrategia de Baraja permitiría a Cenk Ozkacar marcar el primer tanto como valencianista. El cuadro de Mestalla -en esta ocasión del Antonio Puchades- sacó en corto, el balón le llegó a Hugo González en la frontal y con un centrito tocado directo para el turco, el Valencia se adelantó en el marcador. El resto de la primera parte no dejó tiempo para demasiadas ocasiones y los dos equipos se marcharon al túnel de vestuarios. Ahí hubo dos cambios. Mamardashvili entró para tener por primera vez minutos en este curso y Hugo González se marchó para dejar hueco a Hugo Duro. Alrededor de la hora de juego, Baraja siguió moviendo el banquillo y ahí entraron futbolistas como Tárrega, Rubo, Foulquier, Koba, Javi Guerra, Jesús Vázquez, Gurendal y el que se convertiría en uno de los grandes protagonistas: Martín Tejón. El atacante apareció para recoger una asistencia de Hugo Duro y, con un control fantástico, mandarla al fondo de la portería. Apenas unos minutos le habían bastado al jugador para ser uno de los destacados de un encuentro que de haberse producido a la hora de la siesta habría generado más de un bostezo. Los últimos minutos, en los que se abrieron ambos equipos algo más, dejó un par de ocasiones por bando. La primera después del tanto de Martín Tejón pero un defensa blocó la ‘intentona’ valencianista. Después llegaría la más clara del Alavés. Sylla se plantó delante de Mamardashvili para recortar distancias pero su disparo se fue directamente fuera. Al final, triunfo valencianista, con notas positivas y con la sensación de que Baraja, con lo que tiene, no puede hacer mucho más en esta pertemporada.