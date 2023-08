El Consejo de Administración del Valencia Club de Fútbol se complace en anunciar el nombramiento de Layhoon Chan como nueva Presidenta del Consejo. La Sra. Chan supervisará las operaciones del Club con el apoyo de la gerencia local y será responsable de su gestión general y dirección estratégica». Con ese comunicado, el Valencia anunciaba la temporada pasada la vuelta de Layhoon a la entidad. Años después de su marcha, su figura volvía a entrar de lleno en escena. En su anterior etapa había dejado frases como «no queremos vender a Paco Alcácer» o «yo soy Peter Lim». Eso sí, es Peter Lim pero no mucho. En cualquier caso, la vuelta de Layhoon no cambió nada en exceso. Sí se han evitado bailecitos como los del Reale Arena de Joey Lim, a quien le hicieron dimitir después de la salida de su ‘colega’ Anil Murthy. Este último de hecho también dejó imágenes como la de mandar callar a toda la grada en un encuentro de Mestalla.

Después de tanto tiempo de faltas de respeto, la llegada de Layhoon cambiaba la forma pero no el fondo. El equipo afrontó la temporada pasada un verano con muchísimas llegadas. Algunas de ellas bien tiradas, más allá del rendimiento final, como las de Lino, Kluivert o Nico, pero el contexto de cesiones y el bajo nivel colectivo provocó que el Valencia se jugara el descenso en la última jornada. En lo deportivo, el final de curso no ha hecho recapacitar a Peter Lim, o según se mire a Layhoon, quien aseguró ser él mismo. En cualquier caso, la realidad es que este verano está confirmando que el equipo se va a hacer más débil año tras año y que el máximo accionista no tiene ninguna intención de conseguir hacer un equipo campeón (como aseguraron Amadeo Salvo y Aurelio Martínez).

En lo económico, el equipo continúa teniendo los mismos problemas y el Nuevo Mestalla, uno de los elementos clave en ese sentido, sigue parado sin arrancar las obras. Después de las elecciones parecía que podía cambiar la situación -hay que recordar que Layhoon y Sandra Gómez tuvieron varios cruces de opinión de manera pública- pero hasta el momento y a la espera de que avancen los meses, todo sigue parado en Cortes Valencianas.

Los otros cambios Entre los más destacados se encontraba la dimisión de Joey Lim como Consejero Ejecutivo, así como la desvinculación de Sean Bai y Teo Swee Wei, que dejan sus cargos en el club. Pang Liang Ong y Wee Kiat Lim se convirtieron en nuevos consejeros, aunque la realidad es más que evidente, mientras que Khojama Kalimuddin pasa a ser vocal del consejo.

«Han pisado el escudo de nuestros abuelos, la afición ya no les cree y no les quiere en Mestalla. ¿Por qué quieren continuar? ¡Vendan, váyanse! Si no saben dirigir un club... ¡dedíquense a la petanca!». Esa frase fue una de las más duras que tuvo que aguantar Layhoon en la rueda de prensa que concedieron una vez cerrado el mercado de fichajes el pasado mes de febrero. Cabe recordar que Solís, Layhoon y Corona han aparecido de manera pública para responder durante este 2023 y la realidad es que más allá de las palabras, los hechos no han cambiado la crítica situación que vive el club. Por su parte, Peter Lim vive a miles de kilómetros sin cambiar nada y dejando claro que en estos momentos el Valencia no es una de sus máximas preocupaciones. Al menos eso es lo que parece.