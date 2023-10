Mestalla jugará contra el Cádiz y contra Peter Lim. La historia se repite como tantas otras veces en los últimos años. Varios colectivos de oposición a Meriton están organizando una protesta en la Avenida de Suecia a las 20:00 horas en los prolegómenos del partido bajo el lema «No al convenio con Meriton. ¡Valencianista, basta ya!». La publicación del serial de SUPER ‘Meriton Confidencial’ ha crispado todavía más el ambiente ya irreconducible entre la afición y el máximo accionista. El presunto conflicto de intereses del consejero de grandes proyectos del Ayuntamiento José Marí Olano por su vinculación con la consultora KPMG ha indignado al valencianismo. La decisión de la alcaldesa María José Catalá de no negociar el convenio hasta que el club retome las obras del Nou Mestalla no ha hecho cambiar de opinión a los valencianistas. Hay aficionados con intención de movilizarse el lunes antes del partido y alzar la voz contra la propiedad. «Basta ya de mentiras, KPMG-Meriton+Marí Olano-PP=Conflicto de intereses. ¿Nos la quieren volver a colar como en 2014? Estamos volviendo al pasado, pero esta vez conocemos el futuro. Y no hay futuro con Peter Lim. No a Meriton, Sí al Valencia». Son algunos de los mensajes que lanzarán los organizadores de cara a la protesta de mañana a las puertas de Mestalla.