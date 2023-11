Miguel Zorío presentará próximamente un recurso por vía de hecho en la jurisdicción administrativa, solicitando la confirmación de la caducidad de las licencias antiguas del nuevo Mestalla (solicitada en diciembre de 2021 y posteriormente, ratificada en 2022) y las medidas cautelares necesarias para evitar que Germán Cabrera y Peter Lim consigan doblegar al Ayuntamiento de Valencia, con una licencia tramitada por el procedimiento de una OCA y con el compromiso político de darla antes de navidades sin los informes preceptivos de bomberos, seguridad, accesos, etc.

Miguel Zorío recuerda las palabras de María José Catalá: «No cederemos ante Peter Lim, haremos cumplir la ley en el tema de la licencia, y sólo la daremos si es legal, si Peter Lim retira las demandas contra el Ayuntamiento, si garantiza económicamente el 100 % de la obra y sin pelotazo urbanístico. Y eso lo dijo ante los 33 concejales votados por todo el pueblo valenciano».

Asimismo, el ex vicepresidente del Valencia avisa de la gravedad de todo lo que está ocurriendo: «El informe de abogacía de la Generalitat que daba por caducada la ATE, en su página 35 afirma tajantemente que, tras declarar la caducidad, cualquier nuevo planeamiento que desde la Generalitat o el Ayuntamiento se intente facilitar a Peter Lim, exige tramitar un nuevo procedimiento administrativo, incluyendo licencias, evaluación ambiental y trámite de participación pública. Además de las tasas e impuestos correspondientes. Las licencias anteriores no sirven para un proyecto nuevo y las cartas remitidas a la RFEF por el Ayuntamiento y el Valencia CF dejan muy claro que este proyecto de estadio no tiene nada que ver con el parado hace 15 años».

Zorío ya instó por registro de entrada al Ayuntamiento de València a dar por caducadas las licencias del Nuevo Mestalla en febrero de 2022. Anteriormente, en diciembre de 2021 había solicitado que se iniciara el procedimiento de caducidad de las licencias de obra y actividad del nuevo estadio de Mestalla.