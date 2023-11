El tiempo apremia al Valencia por el Nuevo Mestalla. Tanto por la concesión de las licencias, como por el convenio que no se negociará hasta que empiecen a moverse las obras en las ruinas que yacen sobre la Avenida de las Cortes, como también por el Mundial 2030, al que Valencia aspira a ser sede. Una situación que no se dará si no se cumple con los tiempos marcados por la RFEF respecto a los compromisos que deben presentarse.

En ese sentido, el capítulo está en una especie de punto muerto. Con el Ayuntamiento esperando a que el Valencia reinicie las obras para firmar el nuevo convenio y sin una respuesta del club desde hace meses según han deslizado desde el Partido Popular en los últimos días. Meriton, por su parte, debe conseguir ya todas las licencias pertinentes para que las grúas vuelvan a las Cortes Valencianas lo antes posible. «Esperamos que se reinicien las obras en el primer trimestre de 2024. Si no sucede no se cumplirán los compromisos acordados para llegar al Mundial», dijo Gomar en una entrevista con Radio Marca, confirmando que el tiempo corre en contra y que, ahora mismo, el Valencia está más en el límite que nunca. «Yo creo que tendremos movimiento con el Nuevo Mestalla. Yo lo veo, otra cosa es que llegue el día de empezar las obras y se vaya posponiendo. Sería algo inesperado», dijo. Con todo ello, el Presidente de la FFCV aprovechó la entrevista para confirmar su candidatura a relevar a Rubiales al frente de la RFEF. «Lo tengo claro, sí. Si no hay algo que me diga que no, sí. Cuando lleguen las elecciones me presentaré a la RFEF», comenzó Gomar. Cuestionado sobre si cree que recibe o puede recibir el apoyo necesario, el presidente de la FCVV explicó que todavía es muy pronto para ese tipo de valoraciones: «No hemos hablado de nada, yo tengo una voluntad porque en un momento dado nos echamos para delante algunos. Esto está aún parado, frío. Pero cuando convoquen... ya lo tengo valorado».