El Valencia condenó por su «sesgo discriminatorio» las declaraciones realizadas por el primer presidente de su fundación, Juan Martín Queralt, que en la presentación de un proyecto para comprar la mayoría accionarial del singapurense Peter Lim aseguró que no quieren que el club pase «de un chino a un moro». En la rueda de prensa, Martín Queralt aseguró que su idea no era «pasar de un chino a un moro», para después matizar su segunda referencia con la denominación «árabe». Con un mensaje en su cuenta en X, el club condenó las declaraciones «inapropiadas, irrespetuosas y con un claro sesgo discriminatorio» sobre el origen del «propietario» del club, el singapurense Peter Lim. «Usar o normalizar ese tipo de expresiones discriminatorias supone una manifiesta falta de respeto y valores totalmente censurable que no debería tener cabida en nuestra sociedad», apunta a entidad.