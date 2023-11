Ante la filtración desde el Valencia CF de que el club se ha puesto en contacto con las constructoras del Nuevo Mestalla y las noticias emanadas del Ayuntamiento, en las que aseguran que antes de dos meses las licencias del nuevo estadio estarán aprobadas, Miguel Zorío, exvicepresidente del club, explicó que da un plazo de diez días al Ayuntamiento «para que cese en un posible delito de prevaricación en el proceso de concesión de licencias a Peter Lim». «Es inadmisible que un procedimiento reglado, como es la concesión de una licencia de obras y actividad, de un proyecto tan complejo e impactante como es un estadio de 70.000 butacas (¿era así no?), se resuelva de una forma para Juan Roig y de otra mucho más favorable para Peter Lim. Uno pone el dinero de su bolsillo, y el otro quiere que el Ayuntamiento incumpla la ley para llenarse los bolsillos con un pelotazo urbanístico, aunque eso suponga poner en riesgo penal a los técnicos del Ayuntamiento. Cuando la legislación dice claramente que primero hay que caducar las licencias antiguas, después presentar un proyecto arquitectónico en condiciones (no cuatro infografías) del nuevo estadio, un proyecto constructivo y un proyecto económico, e iniciar un nuevo expediente, que afectará no sólo al Ayuntamiento sino también a la Generalitat Valenciana». Todo eso a Juan Roig le costó, apretando mucho, dos años. Y a Peter Lim, que no pone ni uno, quieren dárselo en dos meses, aceptando de facto el chantaje lanzado desde Singapur».