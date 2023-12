Derrota del Valencia CF en el Coliseum en un partido marcado por las expulsiones y por el mal juego del cuadro valencianista, que apenas compareció en el Coliseum y que se vio perjudicado tras tener que jugar casi 45 minutos en inferioridad por la merecida segunda amarilla a Gabriel Paulista. Más tarde, ya al filo del final y con el 1-0 ya en el marcador tras el gol de Borja Mayoral, el colegiado Cuadra Fernández expulsó de forma sorprendente a Javi Guerra tras haber dicho algo el centrocampista.

«He dicho que la segunda acción no se puede hacer si tiene amarilla. Hay que ver también, eso sí, la primera amarilla. Aquí sacan amarillas de forma muy fácil. A mí también me la ha sacado por preguntar. Pero la segunda acción no se puede hacer si tienes amarilla y soy crítico con él. No hemos sabido jugar con todo esto. Hay que ser duro. Si habíamos hablado antes del partido que no había que entrar en este tipo de cosas, ahora perdemos dos partidos. Cada uno que asuma aquí su responsabilidad». Mientras, sobre Javi Guerra aseguró que «algo tendrá que decirle al árbitro y si ha pasado esto no tiene justificación. Puedes perder el control, pero si ha insultado no tiene justificación. Si le ha dicho algo, se ha equivocado. En estos partidos no te puedes salir del partido ni por el árbitro ni por lo que suceda durante el partido», comentó el técnico.

Un punto de los últimos doce es el pobre balance de un Valencia que necesita reaccionar cuanto antes. «Sinceramente no creo que los resultados condiciones. Competimos con nuestras armas, sabemos de la dificultad de la competición. No sé a qué te refieres. Sabemos que hay y habrán rachas que son difíciles de llevar durante la temporada. No ganar siempre te lo condiciona todo pero esto podía pasar y debemos estar preparados. Da la sensación de que lo que se vio en Girona y hoy... es que no hemos estado a merced de un equipo superado. En Girona pudimos ganar o empatar y hoy igual. Con 10 el Getafe tampoco nos ha generado tanto. Pero si solo te centras en resultados, es evidente que ya necesitamos ganar».

Sin embargo, Baraja es consciente de que no se pueden cometer fallos como los que le han impedido al Valencia sumar en el Coliseum. «Por lo que hemos visto en el partido, yo no he visto a un Getafe muy superior, ha sido un partido muy igualado y con 10 con el 4-4-1 les hemos defendido bien. Ha sido una acción puntual. Necesitamos entender que cuando haces un trabajo durante 86 minutos después de quedarte con 10... Y hay cosas que dependen de nosotros», dijo un Baraja que salió del Coliseum con síntomas de cabreo.

Giorgi: «Dos rojas increíbles»

Giorgi Mamardashvili aseguró tras perder 1-0 ante el Valencia, que las rojas que recibieron sus compañeros Javi Guerra y Gabriel Paulista, fueron «increíbles». «No puedo hablar. Era un partido muy difícil. Una pena, han sacado dos rojas increíbles. Hay que recuperar. La próxima semana tenemos un partido muy importante y hay que recuperarse. La primera roja a Gabriel ha sido por hablar pero creo que no ha dicho nada. Pero es fútbol y hay que seguir siempre. La de Javi Guerra, él también se va por hablar y no he visto nada, no lo sé», apuntó en declaraciones a Movistar Plus.