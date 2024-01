El triunfo del Valencia en Cádiz tuvo una dedicatoria clara y especial: Mouctar Diakhaby. El central guineano no pudo acudir esta temporada a la cita en el estadio en el que denunció insultos racistas por parte de Juan Cala (comentarista del partido) y en el que ha sido tratado de forma hostil desde entonces, pero con los tres puntos en el zurrón, la plantilla le mandó un mensaje desde el vestuario. Lo hizo a través de Gabriel Paulista, que en su cuenta de Instagram adjuntó la foto de grupo con un mensaje: «Para ti, Diakhaby», mostrando la unidad del grupo acordándose del que no estaba.

Rubén Baraja en sala de prensa, por su parte, incidió en lo contento que está precisamente por los jugadores y el premio conseguido en forma de victoria: «El Cádiz te golpea mucho y hemos interpretado bien durante el partido y nos hemos mantenido vivos. La respuesta del equipo ha sido fantástica, en la contra también hemos detectado que podíamos hacer daño. Hasta el 1-3 el partido estaba abierto, ellos te podían hacer daño. Han estado magníficos, tanto los titulares como los cambios. Estoy muy contento por ellos», valoró.

Y es que el trabajo del entrenador, que tiene al equipo ya 14 puntos por encima del descenso, está siendo encomiable. Uno de sus grandes méritos ha sido el de dar cabida a los jóvenes, una circunstancia que valoró positivamente: «Esta inercia positiva viene de conseguir victorias, te da confianza. Hoy hemos terminado con Yarek, con Jesús, con Alberto. Todos lo han hecho bien», señaló, al tiempo que apeló a la calma a la hora de hablar de otros objetivos como puede ser el de jugar Europa y señaló que estos resultados no «liberan» al equipo para la Copa del Rey, pero que sí le otorgan confianza para la eliminatoria.

El gran protagonista del elenco de canteranos fue Diego López con sus dos asistencias y un gol. Para el de Turón tuvo palabras de elogio el Pipo: «Diego puede jugar en cualquiera de las tres posiciones: de 7, de 11 y de 10. También de 9. Sabemos que el Cádiz iba a golpear mucho y apretar. Sabíamos que podríamos tener segundas acciones y posibilidad de espacio para correr. Con el 1-2 ha definido bien. Ha estado muy acertado hoy. Otros días no, pero hoy ha leído muy bien qué necesitaba el partido. Me alegro por él. Es un jugador muy polivalente y su trabajo de hoy le ha premiado con el gol y con el partido tan completo realizado», explicó acerca del atacante, que a pie de campo se mostró muy contento por la confianza que le brinda el cuerpo técnico y muy satisfecho por marcar un gol que ayuda mucho al equipo: «Veo que la tiene Sergi y no dudo en ir al espacio, que es una de mis mejores virtudes y no dudo en ir a portería cuando veo que Hugo Duro se lleva a su marca», explicó.

Una de las grandes dudas que dejó el partido fue el estado físico de Gabriel Paulista y José Luis Gayà, que abandonaron antes de tiempo el terreno de juego: «Han tenido cierta precaución por molestias. Hemos preferido hacer los cambios rápido por eso para evitar que se rompan. Espero que no sean más que molestias y sobrecargas y estén disponibles cuanto antes. Jugando 2 partidos en 3 días necesitaremos a todos», señaló.

Solís sobre el mercado

Javier Solís habló en los micrófonos de DAZN antes del encuentro contra el Cádiz. El portavoz institucional trató el objetivo de la salvación, señalando que una vez se consiga se podrá luchar por «cosas más bonitas» y que es la meta que se fijó a principio de temporada y también analizó la situación del mercado de fichajes: «La dirección deportiva está en su obligación de trabajar en diferentes opciones que se puedan dar. La situación económica es la que es y habrá que ver hasta el último momento si hay posibilidad de reforzarse», explicó, obviando el caso Rafa Mir.

Otra situación es la de Gabriel Paulista, cuya renovación se ejecutará de forma automática cuando supere los 20 partidos esta campaña: «La dirección deportiva está en su obligación de trabajar en diferentes opciones que se puedan dar. La situación económica es la que es y habrá que ver hasta el último momento si hay posibilidad de reforzarse», explicaba, desmintiendo que fuese a dejar de jugar para no llegar a esa cifra.