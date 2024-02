Víctor Orta, director deportivo del Sevilla, habló ayer tras el cierre de mercado y analizó todo lo sucedido en el pasado mes de enero, incluido todo lo relacionado con el caso Rafa Mir. Al contrario que en el Valencia CF, donde Miguel Ángel Corona no ha ofrecido ninguna explicación en este 2 de febrero, en el Sevilla FC lo han dejado claro. «A Rafa le mostramos todos los emails y mensajes que intercambiamos con el Valencia y es normal su frustración», ha asegurado Víctor Orta.

En líneas generales, el director deportivo dio una amplia explicación sobre lo sucedido y lo relató desde el inicio. «Rafa Mir, el presidente hace unos días... el presidente recibe una oferta verbal por el jugador. Curiosamente a los 10 minutos se había filtrado en internet, prácticamente ni el presidente había cruzado la puerta de mi despacho para anunciarme la oferta verbal por parte del director general del Valencia. Ya un periodista de mercado había publicado la noticia. De hecho lo comentamos y nos reímos. La oferta era insuficiente y a día de ayer por la mañana ellos empiezan a incrementar la oferta», explica.

«Nosotros estamos dispuestos a pagar a Rafa Mir hasta el 1 de febrero. El Valencia nos dice que no va cubrir todo y nos dice que el Sevilla la cubra. No accedemos y le piden a Rafa Mir que perdone esa cantidad y no hay respuesta. Durante 2 o 3 horas se queda todo en el aire. Al Valencia le decimos de empezar a desarrollar contratos porque se nos echa el tiempo encima», explicó

«El Valencia no ha querido a Rafa Mir porque si lo hubiera querido hoy tendría a Rafa Mir. Luego está el tema de las situaciones horarias. Las 19:00 para ellos es cierre de mercado, con una situación de su máximo accionista que reside en un país donde la diferencia horaria es importante. A las 19:00 dijeron... ‘nuestro mercado está cerrado’, no se puede echar marcha atrás», explicó.