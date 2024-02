Miguel Ángel Corona, director deportivo del Valencia CF, ha hecho balance de la situación deportiva del club una vez cerrado el mercado de fichajes de enero. Entre otras cosas, además de sacar pecho sobre el rendimiento de una plantilla que "debilitamos pero ya llevamos 35 puntos" (en referencia al rendimiento de los jóvenes), o de tratar el tema Mir, ha hecho una reflexión sobre la salida de Paulista.

Uno de los periodistas, durante su rueda de prensa, le ha cuestionado sobre unas declaraciones que hizo la presidenta en las que aseguraba que si no llegaban fichajes por lo menos no se debilitaría la plantilla de Baraja. Algo que una vez más no han cumplido ya que en el último día del mercado se confirmó la salida de Paulista al Atlético de Madrid.

Uno de los defensas centrales titulares para Baraja se marchó sin llegar el club a ningún acuerdo con otro equipo para reemplazarlo. En efecto, Corona ha confirmado que su marcha sí debilita la plantilla en este sentido, pero ha argumentado que para el poco margen que tenía prefirieron centrar los esfuerzos en Rafa Mir, aunque finalmente la llegada del murciano no pudiera concretarse.

"Es una baja de un central muy importante, no lo negamos. Pero viendo que esto podía pasar, nuestras conversaciones son muy claras y en consonancia. Estamos de acuerdo en que estábamos dispuestos a destinar esos recursos en Rafa. Nos daba mucho más que intentar traer a un central. La defensa siempre es mucho más compleja que el ataque. Decidismo que con lo que tenemos en defensa podíamos continuar y con Rafa dábamos el salto", manifestó.

Para Corona, en este sentido y vista la situación de tranquilidad respecto al equipo con el descenso, basta de momento con el exponencial crecimiento de Mosquera y con el regreso de Diakhaby de la Copa África. Las promesas a Baraja fueron papel mojado para la dirección deportiva que un vez más faltó a su palabra con el 'Pipo'.

La salida de Paulista ya estaba en marcha desde verano

"En cuanto a que no venga nadie explicamos que intentamos la operación de Rafa una vez que nos habilitó la capacidad financiera por la salida de Gabriel. No se produjo y teníamos claro que era ese y solo ese el jugador que nos hubiera gustado incorporar. De no ser así, preferíamos mantener la plantilla. La consolidación de Mosquera y la llegada de Diakhaby nos da la sensación de poder compitiendo. No sabemos hasta dónde nos va a llegar como tampoco lo sabíamos en verano. Seamos optimistas y confiemos en estos jugadores. Luego los resultados a veces llegan y otras no", explicó.

Además Corona adelantó que Paulista ya pudo salir en verano y que se ha marchado una vez su salida se ha concretado. "Como él mismo sabe, desde el 5 de junio de 2023, el día después de acabar contra el Betis, iniciamos conversaciones con él para buscar traspaso. Es una operación para las cuentas buscando el equilibrio. Cuando aparece la oportunidad la hacemos. Se viene trabajando desde junio y cuando se ha podido se hace. Incluso en septiembre hubo un conato y hubo la posibilidad y no se llegó a concretar".