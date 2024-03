Gayà y sus ‘niños’ toman la selección

El Valencia CF siempre ha contado con una de las canteras más prolíficas del fútbol español. La Academia ha abastecido históricamente a todas las categorías inferiores de la selección española. La ciudad deportiva de Paterna se ha convertido en una fabrica inagotable de internacionales. Una tendencia que se ha disparado recientemente con la explosión de la ‘Quinta del Pipo’. Los ‘niños’ de Rubén Baraja han irrumpido en la élite y cada vez son más los que se hacen sitio en las listas de la Roja. Ayer fue Yarek Gasiorowski en la Sub-19. El viernes pueden ser Cristhian Mosquera, Javi Guerra, Diego López y Fran Pérez en la Sub-21. Cinco canteranos del primer equipo. Y todo sin contar al capitán José Luis Gayà, fijo en la Absoluta para Luis De la Fuente, que ayer celebró sus 350 partidos oficiales. Las Rozas hablará más valenciano que nunca. La ‘Quinta del Pipo’ ha tomado la selección.

Yarek

La cantera del Valencia está de moda. Los jóvenes están respondiendo a la exigencia y están rindiendo a un nivel muy alto desde la llegada del Pipo. Esa explosión va a tener recompensa directa esta semana en las listas de la selección española. Yarek ha sido el primero. El joven central de 19 años fue citado ayer por la Sub-19 para la disputa del Pre-Europeo de la categoría que se disputa del 20 al 26 de marzo en Eslovenia y que será clasificatorio para la fase final del Europeo que tendrá lugar en Irlanda del Norte del 15 al 28 de julio de 2024 en plena pretemporada. Jugará contra Austria, Kosovo y la anfitriona Eslovenia junto a otros jóvenes talentos afianzados en primera como Marc Guiu (Barcelona) o Assane Diao (Betis). El de Polinyà del Xúquer, que ya ha disputado un Europeo sub-19, fue capitán del combinado nacional en su último partido internacional contra Noruega de finales de febrero. Su currículum internacional es muy amplio a pesar de su juventud: 15 partidos con la Sub-17 y 16 con la Sub-19 (5 goles). El domingo por la noche se incorporará a la Roja tras la disputa del Villareal-Valencia de LaLiga en La Cerámica.

Mosquera

La gran novedad de esta ventana internacional de marzo tiene que ser Mosquera. El joven central de 19 años está en la prelista de la Sub-21 y está llamado a ser uno de los elegidos de Santi Denia para el doble compromiso internacional contra Eslovaquia y Bélgica. El hispano-colombiano lleva mucho tiempo esperando la llamada de la selección española. Ese momento ha llegado. Su brillante temporada como jefe de la defensa del Valencia no ha pasado desapercibida para los técnicos de la Roja. La RFEF siempre ha tenido buenos informes del futbolista de su paso por todas las categorías inferiores de la selección española (desde la Sub-15 a la Sub-19). Solo faltaba que encontrara la continuidad en el club tras su salto al primer equipo de la mano de José Bordalás. Y esa ha llegado de la mano de Baraja con 20 titularidades consecutivas. Cristhian tiene la posibilidad de jugar con Colombia por la nacionalidad de sus padres. Llegó hasta estar convocado para la Sub-20 el año pasado cuando no disponía de minutos en el Valencia, pero finalmente fue desconvocado por cuestiones burocráticas y sobre todo por el miedo a tomar una decisión precipitada que condicionara su futuro. «El cuerpo técnico de la Selección Colombia Sub-20 se permite informar que el jugador Cristhian Andréy Mosquera no participará de la convocatoria dispuesta por el director técnico Héctor Cárdenas, para la gira de partidos que tendrá el equipo nacional en territorio español», decía el comunicado oficial de la federación de fútbol colombiana del pasado 13 de marzo de 2023. Hace justo un año. El valencianista, como informó SUPER, siempre estuvo a la espera de España. Su último partido internacional con la Sub-19 fue de lateral derecho en un amistoso contra Mauritania en mayo de 2023. Le toca. Se lo ha ganado.

Javi Guerra, Diego y Fran

Los que tienen plaza fija en la Sub-21 son Javi Guerra, Diego López y Fran Pérez. Los tres canteranos arrancaron el nuevo ciclo de la Sub-21 a principio de temporada y son indiscutibles para Santi Denia. Se estrenaron en la lista del pasado mes de septiembre de 2023 y desde entonces son fijos en una recompensa justa al rol protagonista de los tres con Baraja. Para Diego López y Fran Pérez fue la primera citación de su carrera con la Roja. Javi ya había estado en una citación anterior con la Sub-19, también con Denia como seleccionador. Ninguno de los tres ha faltado a las tres ventanas internacionales de la temporada en septiembre (Malta y Escocia), en octubre (Uzbekistán y Kazajistán) y en noviembre (Hungría y Bélgica). Diego acumula dos goles y una asistencia partiendo desde la banda izquierda. Fran suma un tanto desde el carril derecho. Además, Javi ya sabe lo que es estar incluido en una prelista de Luis de la Fuente. El de Gilet entró en las prelistas de octubre y noviembre como único representante del Valencia junto a Gayà.

César Tárrega y Otorbi

César Tárrega (cedido en el Real Valladolid hasta final de temporada) se encuentra en la prelista de la Sub-21 a la espera de su oportunidad internacional y el ahora lesionado David Otorbi es fijo en las convocatorias de la Sub-17. El ‘niño récord’ es baja para la ronda élite clasificatoria del Europeo de la categoría que se celebra en Austria entre el 20 y 26 de marzo contra la anfitriona, Noruega y Eslovenia