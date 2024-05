Baraja quiere dar un paso adelante y salir "mejores" del mercado de verano

La temporada 2023/24 ya es pasado. Atrás queda una novena plaza en tierra de nadie y el quinto año consecutivo de la ‘era Meriton’ sin clasificación para competiciones europeas. Ha llegado la hora de reunirse y sentar las bases del Valencia que viene a las puertas de otro mercado de verano largo y duro en el que Peter Lim tendrá la última palabra como siempre. La planificación deportiva de la plantilla 24/25 arranca sin margen de error por la pérdida constante de nivel competitivo durante los últimos años y con la obligación imperiosa de acertar en el capítulo de altas y bajas. Rubén Baraja espera que el mercado sirva para dar un paso adelante y aspirar a «ser mejores» a partir de la base de futuro que ha construido esta temporada. El problema es que Meriton siempre los ha dado hacia atrás desde el verano de 2019. El Pipo quiere salir «mejor» del mercado. Singapur decide.

El técnico asume que habrán movimientos este verano como en todos los equipos de LaLiga, pero está convencido de que es posible «crecer» y «mejorar» dentro de las limitaciones económicas del club. Todos los mensajes que ha lanzado Baraja durante los últimos días van en esa dirección. «Tras el último partido en Benidorm, tiempo de trabajar para buscar ser mejores y estar más cerca de donde todos queremos», escribió en sus redes sociales el domingo por la noche. Hora antes en la sala de prensa de Balaídos ya definió la temporada a modo de «reflexión» como «un punto y seguido a lo que queremos, que es seguir mejorando».

La intención del entrenador como dejó claro en la rueda de prensa previa al último partido de LaLiga es que el club valore lo que ha construido esta temporada, «afine mucho» en el mercado y no desmantele la plantilla. El único objetivo que pasa por la cabeza del vallisoletano es «fortalecer el equipo dentro de las posibilidades económicas y lo que ofrezca el mercado».

El Pipo siente que ha asentado las bases de un Valencia de presente y futuro y tiene claro el «camino a seguir». Y eso pasa por mantener la columna vertebral del equipo y acertar en todas y cada una de las decisiones de mercado, como dijo el propio Baraja, «sin dar la sensación de que aquí todo vale». Hay que hacerse fuerte en el mercado con los jóvenes que él mismo ha revalorizado económicamente, mantener el bloque y saber elegir «haciendo retoques que te puedan ayudar a ser mejor». El problema es que las ganas de crecer del entrenador chocan con el abandono y la falta de inversión que ha demostrado el máximo accionista en el último lustro. El técnico está ilusionado porque «ha construido algo nuevo y diferente con juventud», pero al mismo tiempo está preocupado porque todo ese trabajo en el proceso de formación de los jugadores se puede traducir en ventas y la pérdida de una base que podría asegurar el futuro deportivo del club en los próximos años.

Mover ficha

Baraja ya ha cumplido con su parte. El Pipo ha enderezado el rumbo del club, ha asentado un base deportiva para el futuro, ha revalorizado jugadores y ha conectado a Mestalla en clave social. El turno ahora es de la propiedad. Al club le toca mover ficha y definir su ambición. Hay síntomas como la última racha (2 de 21 puntos) o el número total de goles a favor (solo 40 ) que invitan a «mejorar» la plantilla.

No es la primera vez que el Pipo lanza ‘dardos’ a Meriton en clave proyecto. El técnico envió mensajes a la propiedad en enero durante su ronda de entrevistas. «El propietario tiene que estar en la misma línea y ambición: de querer mejorar al equipo, de querer ir creciendo cada temporada y que el Valencia vuelva a estar entre los mejores. El proceso hay que vivirlo, ir paso a paso y cumplir etapas», dijo en clave proyecto en Movistar+ . En clave mercado, el Pipo también dejó claro en Radio Marca que «un buen proyecto no pasa tanto por fichar, sino por no descapitalizar el equipo». Y lo mismo hizo al ser preguntado en clave futuro en la Cadena Ser.

