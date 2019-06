La policía no multará hasta septiembre e informará sobre la nueva ordenanza de movilidad

La Policía Local de València no multará a los usuarios que, por desconocimiento de la nueva ordenanza de movilidad, hayan cometido alguna infracción. Este periodo de 'carencia' se aplicará hasta, aproximadamente, septiembre, según ha explicado la concejala de Protección Ciudadana en funciones, Anaïs Menguzzato. La nueva norma entra en vigor este sábado con importantes novedades, ya que pone fin al vacío legal que había en torno a los patinetes y otros vehículos de movilidad personal (VMP), cuya circulación se equipara a las bicicletas y, por lo tanto, tienen totalmente prohibida su presencia en las aceras.

Menguzzato que en estos momentos están formando a los agentes de la Policía Local para que conozcan al detalle las novadades de la ordenanza de movilidad, "especialmente aquellos aspectos más técnicos". Así, ha explicado que en consonancia "como cuando se ha hecho en otras ocasiones", van a comenzar este sábado "con una campaña informativa". "Los primeros meses haremos más labor pedagógica de la Policía Local indicando a los usuarios de patinetes o bicicletas que cuáles son los espacios por donde pueden ir y por dónde no, y lo que conlleva el tipo de vehículo con el que circular, si de tipo A o tipo B, la velocidad a la que pueden ir, etc", ha detallado la edil socialista.

"El objetivo de la ordenanza es que convivan los VMP con peatones y otros vehículos y para mejorar esa calidad informativa es necesario este trabajo informativo. Después de unos meses llegará la labor de la capacidad de denunciar de los agentes, especialmente en aquellas situaciones que generan inseguridad o problemas graves", ha recordado Menguzzato.

La concejala cree que la labor informativa se extenderá hasta septiembre "porque el verano da mucho para usar este tipo de vehículos" y ha explicado que la gente "no se lee la ordenanza y tenemos esa obligación de enseñarle a la ciudadanía".



Reacia a juntar Policía Local y Movilidad

Sobre la posibilidad de que las concejalías de Movilidad y Protección Ciudadana vayan juntas en una gran área en el próximo mandato, como es intención de Compromís, el edil del PSPV no sabe "si obligatoriamente deben ir juntas", sino que lo que ha de existir es "una importante coordinadición porque la Policía Local ejecuta la normas que pone Movilidad". "Se me ocurre muchos otros espacios en los que Polícía Local podría estar conjuntamente con otras áreas, como por ejemplo el tema de personal, como ocurre en otros ayuntamientos", ha añadido, para finalizar: "No es una cuestión de juntar, sino de extender la capacidad de coordinar la acción política y para eso no hace falta juntarlo en una misma área, no sería necesario".