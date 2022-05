Si Compromís obtuvo el 27 por ciento de los votos en las últimas elecciones municipales, esa cifra subió en Benimaclet al 31 por ciento. Es un territorio amigo. Y allí se ha celebrado una nueva "trobada" del alcalde, Joan Ribó, con el vecindario, en lo que son ya actividades de pre-precampaña. "Es uno de los barrios con más capacidad de movilización y a la vez uno con el que más hay que trabajar por su condición de frontera". Ante cerca de doscientos vecinos y bajo un sol de justicia, el alcalde desgranó los que considera logros de la legislatura.

Benimaclet ha sido uno de los espacios de mayor fricción entre los socios del gobierno durante la presente legislatura a cuenta del PAI. Y en este sentido, la formación naranja dejó clara su intención de no dar un paso atrás en sus convicciones, que pasan por una actuación mucho más atemperada en materia de edificabilidad. Y ahí ha sido el vicealcalde Sergi Campillo el que ha comandado la reivindicación. Primero, marcando distancias al recordar que "nuestro partido sólo es un tercio de la corporación", en el sentido apócrifo de decir "hacemos lo que podemos o lo que nos dejan".

Sergi Campillo: "El urbanismo no se puede hacer en los despachos, como se ha hecho en esta ciudad durante décadas"

Para, inmediatamente, advertir que "no vamos a aceptar una propuesta que acepte un agente urbanizador que esté de espaldas a la voluntad del barrio. Y eso es muy importante remarcarlo. ¿Y por qué? Porque el urbanismo no se puede hacer en los despachos, como se ha hecho en esta ciudad durante décadas. El Urbanismo es aquello que transforma nuestros barrios, nuestra vida, el día a día y es importante que esté hecho de la mano con los vecinos de cada lugar. Por eso es tan importante este PAI. Es una oportunidad para hacerlo con vosotros. Que sea un PAI que conserve el carácter de huerta de este barrio, que introduzca dotaciones púbicas, incluyendo esoleta, aparcamiento en altura, centro sociocultural, zona deportiva... pero evidentemente, el núcleo de la propuesta ha respetar el patrimonio y el paisaje tan tradicional de este barrio y de la ciudad. Si, hay que hacer viviendas, y de protección pública. Pero evidentemente, no la propuesta que teníamos sobre la mesa de Metrovacesa".

Siendo la cuestión de más ruido -la que arrancó los aplausos de la concurrencia-, también mantienen con vida el mega proyecto que precisaría de un par de legislaturas más: el soterramiento de la Ronda Norte y no para crear dos autovías en una, sino para reconvertir la actual vía en superficie en un terreno de conexión con la huerta. "Es crucial resvolver bien la frontera huerta-ciudad. Esta ciudad ha perdido ya muchos terrenos cultivados, que essu patrimonio cultural. Tenemos el reto en barrios como Benimclet y Campanar, con bolsas de huerta productiva". Y si se quisiera buscar lecturas entre líneas, lanzó el guante al PSOE, al recordar cómo la anterior generación socialista hizo lo mismo, al recordar "cómo Ricard Pérez Casado recuperó el Jardín del Turia o convirtió El Saler en un parque natural y evitó que fuera un complejo turístico estilo La Manga del Mar Menor. De esas luchas ciudadanas, un gobierno progresista puso orden y recuperó los espacios. Como tiene que hacer este gobierno, con un desarrollo de la frontera entre Benimaclet y la huerta. Que es la opinión mayoritaria de los vecinos de este barrio".

Previamente, Isabel Lozano había expuesto las políticas sociales, de educación y de movilidad y Joan Ribó dedicó su exposición más a hablar de lo que considera logros de las dos legislaturas de progreso, incluyendo las de carácter más verde: peatonalizaciones, renaturalizaciones -pero sin entrar en la del Plan Sur-, carriles bici, energías renovables, etcétera.

Los vecinos y simpatizantes plantearon sus dudas, quejas y sugerencias, incluyendo "dardos" al socio de gobierno. "Me deja estupefacto que recupereis el proyecto de PAI cuando habéis dejado el tema en manos de Sandra Gómez", junto con aspectos propios de la particularidad de cada barrio. En este caso, los previsibles de ocio nocturno y botellón, necesidad de un nuevo polideportivo (expresado en las reivindicaciones del PAI) y un nuevo parque municipal, junto con pequeñas cirugías como un paso de cebra en la Avenida de Valladolid o una acera en Mistral. Junto con lo que consideran agravio comparativo entre las inversiones de la avenida Alfahuir y las del pueblo.