El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha denunciado que la APR de Ciutat Vella sigue siendo "una bota en el cuello para los vecinos de la ciudad Valencia”. En este sentido, ha explicado que hasta mediados del mes de julio ya se han elevado 69.000 propuestas de sanción, de las cuales casi 68.000 se han materializado en multas. “Pero lo verdaderamente grave es ver cuánto ha recaudado el gobierno de Ribó a costa de instigar a multas a los conductores. Una media de 100.000 euros al mes desde que se pusieron en marcha las cámaras, allá por enero”.

Así, Giner ha explicado que el bote de las multas “ya asciende a los 768.000 euros”. “Entre enero y mayo ya denunciamos que la situación nos parecía muy desorbitada, con una media de 100.000 euros al mes en multas por circular en Ciutat Vella. Pero es que el broche de oro lo puso el mes de junio, cuando en tan solo 30 días se recaudaron 200.000 euros. Ahora pasamos de los 665.000 euros de mediados de junio a los 768.000 que reflejan los datos a fecha de hoy. ¿Cuándo va a aceptar el Ayuntamiento que la APR es un error? ¿Piensa cerrar el año con más de un millón de euros ingresados a base de multas, que es el camino que lleva?”, se ha cuestionado el portavoz de la formación liberal.

“El gobierno de Ribó lo que demuestra con esto es que no tiene el más mínimo reparo ni empatía por el barrio, ni tampoco por los valencianos. Que no nos ponga como excusa que esto es para hacer una ciudad más sostenible, porque el único objetivo que tienen esas cámaras es recaudar, recaudar y recaudar. No tiene nada más”, ha denunciado. Y ha añadido: “Nosotros estamos de acuerdo en que tenemos que caminar hacia un modelo de ciudad 2030, pero ese objetivo se consigue con formación e información, no friendo a multas de 60 euros a los valencianos”, ha concluido.

“Ya van más de 10.000 personas que han sido multadas más de una vez"

Del mismo modo, Giner también ha resaltado una cifra muy preocupante, que es la de conductores que han sido multados más una vez por circular por la APR: “Ya van más de 10.000 personas que se ven esta situación. Si fueran dos o tres personas podríamos considerarlo como un despiste o error propio. Pero cuando el número se dispara tanto, lo que se confirma es lo que ya hemos avisado varias veces: Grezzi no ha tenido ni siquiera la sensibilidad de hacer una campaña informativa en condiciones”.

“Aquí y ahora le exijo a Ribó que retire de una vez por todas las cámaras de Ciutat Vella y se siente con los vecinos y con los comerciantes a consensuar un nuevo modelo que ayude a pacificar el tráfico sin necesidad de poner multas. Creemos que tratar a los valencianos como delincuentes no es la solución a ninguno de nuestros problemas. Más diálogo y menos sancionar”, ha indicado finalmente.

Además, el portavoz de la formación liberal ha añadido: “Y, por supuesto, si queremos sacar los coches de Ciutat Vella, lo primero que hay que garantizar es un transporte público en condiciones, porque si no al final lo que van a conseguir PSPV y Compromís es un centro de Valencia vacío, sin vida y con los comercios cerrados. Desde luego, si este es el modelo de sostenibilidad del gobierno de Ribó, yo no lo quiero”, ha señalado.