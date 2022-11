Se liquida el convenio. Pagaron 14 millones por la edificabilidad residencia de las dos pastillas de tabacalera ejecutó una y se devuelve otra. Y también pagaron 700.000 por plaza ameríca que se les devolverá. La parcela no edificable se pinta como zona verde. Y se expropiará en un futuro. Ellos pedían 50 millones incluida la edificabilidad consumida, la tabacalera que se la pagasemos como si no hubieran consumido nada. Eso es un insulto. Se le ofrece lo que es. La diferencia. Como si no hubiera pasado.