No ha podido ser. València no ha conseguido su quinta capitalidad europea tras no ser designada este mediodía Capital Europea de la Innovación 2022. La capital valenciana se ha quedado a las puertas de esta nueva capitalidad que pretende reconocer y fomentar la cultura de la innovación en el contexto de las ciudades europeas como modelo y garantía de desarrollo solidario y sostenible al servicio de las personas. Así lo han reconocido los responsables municipales que se han desplazado hasta la capital europea como parte de la comitiva municipal, con el alcalde Joan Ribó al frente.

Finalmente, la ciudad que ha resultado elegida es Aix-Marseille-Provence Métropole (Francia). En segundo lugar, ha quedado Espoo de Finlandia. Y en tercero, la capital valenciana. Durante el acto organizado en Bruselas en un acto ha intervenido la comisaria europea de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel, y el presidente de la Junta del Consejo Europeo de Innovación, Mark Ferguson. Sobre las 15 horas, se ha dado a conocer la ciudad ganadora de esta capitalidad, que este año recibirá un millón de euros.