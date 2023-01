El Ayuntamiento de València pondrá en marcha la nueva normativa que limita la circulación a los vehículos en función de lo contaminantes que sean a lo largo de 2023. Además, esta medida viene dada del Gobierno central, la cual obliga a que todos los municipios con más de 50.000 habitantes incluyan una Zona de Bajas Emisiones. De hecho, en la Comunidad Valenciana encontramos a 14 municipios más que deberán aplicar la norma.

Las pegatinas de la DGT

Para clasificar a todos los vehículos en función de su impacto medioambiental, la Dirección General de Tráfico ha creado cuatro categorías diferentes, y a cada una le corresponde una pegatina que deberán de llevar de manera obligatoria todos los vehículos en el parabrisas. Estas son todas las pegatinas de la DGT:

Pegatina 'B' amarilla : Para vehículos de combustión interna que, si bien no cumplen con las últimas especificaciones de las emisiones EURO, sí que lo hacen con anteriores. Tendrán derecho a esta etiqueta turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas desde el 1 de enero de 2001 y diésel a partir de 2006, y vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2006.

: Para vehículos de combustión interna que, si bien no cumplen con las últimas especificaciones de las emisiones EURO, sí que lo hacen con anteriores. Tendrán derecho a esta etiqueta turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas desde el 1 de enero de 2001 y diésel a partir de 2006, y vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2006. Pegatina 'C' verde: Para vehículos de combustión interna que cumplen con las últimas emisiones EURO. Tendrán derecho a esta etiqueta turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2006 y diésel a partir de septiembre de 2015, y vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2014.

Para vehículos de combustión interna que cumplen con las últimas emisiones EURO. Tendrán derecho a esta etiqueta turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2006 y diésel a partir de septiembre de 2015, y vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2014. Pegatina 'ECO': Se trata en su mayoría de vehículos híbridos o de gas. Tendrán derecho a esta etiqueta eléctricos enchufables con autonomía inferior a 40 km, híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural y gas (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP). Deben cumplir los criterios de la etiqueta C.

Se trata en su mayoría de vehículos híbridos o de gas. Tendrán derecho a esta etiqueta eléctricos enchufables con autonomía inferior a 40 km, híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural y gas (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP). Deben cumplir los criterios de la etiqueta C. Pegatina '0 emisiones' azul: Identifica a los vehículos más eficientes. Tendrán derecho a esta etiqueta eléctricos de batería (BEV) , eléctricos de autonomía extendida (REEV), eléctricos híbridos enchufables (PHEV) con una autonomía superior a 40 km o vehículos de pila de combustible.

Por dónde podrán circular los vehículos con pegatina C

La pegatina C, pese a que no engloba a los vehículos que menos huella de carbono dejan (estos serían los de la pegatina 'ECO' y '0 emisiones'), al no ser los más contaminantes, no serán los que más restricciones sufran. Aquellos que tendrán más limitaciones serán aquellos que lleven la pegatina B en sus parabrisas. No obstante, la normativa todavía está en elaboración y no se ha decidido qué vehículos podrán acceder a cada una de las Zonas de Bajas Emisiones.

Las cinco Zonas de Bajas Emisiones

Además, el consistorio ha limitado las diferentes Zonas de Bajas Emisiones. Todavía no se conoce qué vehículos podrán circular por cada una de ellas pero, evidentemente, conforme más contaminante sea un vehículo, más restricciones de movilidad tendrá cuando se aplique la nueva normativa. Sea como sea, València estará dividida en cinco zonas diferentes, que son las siguientes:

Área Norte 1 (AN1 ): Delimitada por el antiguo cauce del río Turia (marginal izquierda), la Ronda Norte y el litoral marítimo, excepto el recinto de la Politécnica de València (UPV)

): Delimitada por el antiguo cauce del río Turia (marginal izquierda), la Ronda Norte y el litoral marítimo, excepto el recinto de la Politécnica de València (UPV) Área Norte 2 (AN2): Corresponde a la Politécnica

Corresponde a la Politécnica Área Centro (AC) : Acotada por el cauce antiguo del Turia (marginal derecha), y las calles Colón, Xàtiva y Guillem de Castro

: Acotada por el cauce antiguo del Turia (marginal derecha), y las calles Colón, Xàtiva y Guillem de Castro Área Sur 1 (AS1): Demarcada por el cauce antiguo del Turia (marginal derecha), la Avenida del Cid y V-30, excepto el área Centro. Incluye los Poblados Marítimos situados al sur del antiguo cauce del río Turia (Nazaret y Pinedo)

Demarcada por el cauce antiguo del Turia (marginal derecha), la Avenida del Cid y V-30, excepto el área Centro. Incluye los Poblados Marítimos situados al sur del antiguo cauce del río Turia (Nazaret y Pinedo) Área Sur 2 (AS2): Abarca los barrios situados entre la Ronda Sur y la V-30

En Levante-EMV hemos elaborado un mapa para que puedas observar de manera más visual las cinco Zonas de Bajas Emisiones en las que se dividirá la capital del Turia.

Además, intentar esquivar la nueva normativa no es una opción, ya que el consistorio se va a encargar de instalar diferentes dispositivos de vigilancia que asegurarán el cumplimiento de la norma de circulación con 274 cámaras y 93 puntos de control de paso de los vehículos. Es más, aquellos que la incumplan se enfrentarán a una multa de 200 euros.

Toda la información sobre la Zona de Bajas Emisiones en València: