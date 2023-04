Cent anys de futbol a Natzaret (1923-2023)

Em plau d’esmentar aquesta efemèride coincidint amb la concessió del Premi al Mèrit Esportiu de la ciutat de València a l’expresident del C.D. At. Natzaret Felipe Sánchez de la Mata. És ben coneguda la gran afecció al futbol que hi ha a Natzaret. I que aquesta està gestionada pel C. D. At. Natzaret, una entitat que s’ha guanyat el prestigi i l’estima a força de dedicar temps a cultivar aquest esport i fer-lo popular entre el veïnat. Trajecte en què l’Associació que represente ha col·laborat en significades ocasions. Sabem fins i tot que les arrels d’aquest club són llunyanes. Però si diem que enguany fa cent anys de l’activitat futbolística a Natzaret, això ja són paraules majors. Ben poc sabíem dels orígens de l’activitat futbolística a Natzaret. Gràcies a l’hemeroteca hem pogut esbrinar que almenys a l’any 1923 existia un equip de futbol a Natzaret anomenat S. D. Hércules que disposava d’un terreny de joc, presumiblement a la platja. Tanmateix a partir de juny de 1924 adquireix ja la denominació de Club Deportivo Nazaret, que serà pràcticament definitiva -almenys fins a 1954- destacant-hi els jugadors Carbonell, Boscà, Arlandis, Lluch, Orozco, Sarabia, etc... Segurament contribuí a enfortir la capacitat del C.D. Natzaret la creació l’any 1927 del Club Nàutic de Natzaret, a recer del qual actuà l’esport de la pilota formant-hi sovint els mateixos que es distingien en les regates: Lluch, Ivanco, etc. Amb aquest suport un any després el C.D. Nazaret entrà a formar part de l’organització oficial de futbol valenciana. Tot i que amb algun parèntesi, fou en els anys 30 del segle passat quan el C.D. Nazaret experimentaria la seua primera volada participant ja en campionats regionals, sent elegit pel Llevant C.F. com un dels bons equips per practicar els seus entrenaments. En juny de 1932 el C.D. Nazaret decidí constituir-se com entitat autònoma i dos mesos després, havent arranjat un rústic camp amb l’esforç dels mateixos membres del club, un simpàtic i concorregut partit amistós enfrontava una selecció dels vaixells de guerra ancorats al port de València amb el C.D. Nazaret. La vida del club s’estroncà amb la rebel·lió militar de 1936-1939. Però el Club Deportivo Nazaret renaixeria amb humilitat, paciència i esforç com relatava un preciós article publicat en gener de 1942 pel diari Gol de Madrid. S’hi afegiria ben prompte l’impuls tant del nou rector Eduard Gual a través del camp del Patronat Parroquial com del veí i metal·lúrgic José Royo Jara que també feia de massatgista del València C.F. El rector cedia el camp de “la Ciudad de los Muchachos” per jugar-hi els partits. (En 1953 acollí un partit contra el Mestalla per col·laborar en la seua millora). Amb aquest ajut el club ascendí a Tercera Regional en 1954, tot i que el diari –abreviant-lo– l’anomenava “Nazaret”, com continuarà passant al llarg dels anys.

En la dècada dels 60 assistim a un procés de revifament del futbol a Natzaret: primer de la mà del C.D. Patronato Nazaret en juvenils (1959-61), i després del “Nazaret” també en juvenils i posteriorment en categoria regional d’afeccionats adherits (1962-65). Seguí un període d’explosió futbolística amb la Sociedad Deportiva Nazaret que, després de dues temporades en categoria regional d’adherits, compartiria l’espai del futbol d’empreses junt al Hogar D. Santos Nazaret, el Atlético Nazaret, la U.D. Nazaret i l’infantil Santa Pola. Cal dir que, a partir de 1964, sembla que el nom oficial del club era S.D. Nazaret, que conservarà almenys fins al final de la temporada de 1970. Any en que el club es refunda amb el nom Asociación Cultural, Instructiva y Deportiva Atlético Nazaret (ACID At. Nazaret). A partir d’ací el club At. Natzaret, com popularment se l’anomenava, es consolida com a tal fins a tenir un amateur i un juvenil en primera regional, a més de les opcions infantils. En 2003 modificaria el nom com a Club Deportivo Atlético Nazaret, just l’any en què abandonava el vell camp de la Macarena passant a usar el camp de Poliesportiu Natzaret. Eixa creixent vitalitat es posà de manifest en la solemníssima celebració del 50é aniversari celebrat l’any 2020 en el Poliesportiu Natzaret, comptant aleshores amb una escola de 150 jugadors distribuïts des de la categoria de querubins fins a la de juvenils: set categories federades en futbol 8 i tres en futbol 11. Un bon recorregut, doncs, d’aquest club que té plantades les arrels en la llunyania de fa cent anys, fet que valdria la pena commemorar. F