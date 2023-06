El alcalde saliente de Compromís Joan Ribó, junto al resto de componentes del grupo municipal, ha recogido las credenciales como nuevo concejal y jefe de la oposición para el mandato de 2023 a 2027. A preguntas de Levante-EMV destacó "la dificultad" de gobernar con mayoría simple una ciudad y un ayuntamiento tan grande como el de València. "Nosotros siempre hemos estado gobernando con un escenario de 17 concejales y siempre hemos sido los primeros en aprobar presupuestos. Sin embargo, hay que decir que en cualquier pleno hay puntos que necesitan mayorías absolutas para sacarlos. Entonces, no es imposible pero sí es difícil. En muchos ayuntamientos se ha dado esta circunstancia. Por ejemplo, en Sagunt, mi compañero Quico Fernández estuvo muchos años gobernando sin tener una mayoría absoluta. Y es una cosa posible. Pero es difícil". Estas fueron sus palabras en respuesta a María José Catalá, quien ha reiterado su intención de gobernar en solitario pero con pactos puntuales.

Tras volver a felicitar a Catalá por su victoria electoral, Ribó reiteró que Compromís hará una oposición "firme y constructiva". "Yo lo que sí quiero reiterar es que no haremos una oposición del "no" por el "no". Porque ellos son de derechas no vamos a votar "no" siempre. Aquellos puntos que nos parezcan positivos tendrán una posición positiva aunque intuimos que en muchos puntos no vamos a estar de acuerdo".

Fuset se autodescarta

Por otro lado, esta mañana, Pere Fuset también ha recogido su acta como concejal del Ayuntamiento de València. En declaraciones a los periodistas se ha auto-descartado para liderar la lista al Congreso por la candidatura de Sumar con Compromís. Esto significa que se centrará en la ciudad "en la labor apasionante" que se inicia ahora desde la oposición, ha informado.

El PSPV abre "una nueva etapa"

Por su parte, la vicealcaldesa socialista en funciones Sandra Gómez ha señalado que a partir del 17 de junio se "inicia una nueva etapa" en la que el PSPV "va a jugar el papel de ser el grupo que lidere el futuro": "Más allá de jugar un papel de oposición, lo que queremos ser es el partido político que construya la València del futuro, que de alguna forma herede el magnífico legado que dejamos en esta etapa, liderando la creación de empleo, la atracción de inversiones y con servicios públicos de calidad". Más allá de llevar a cabo, "una oposición del "no" sobre todo, lo que queremos hacer desde ya es que el PSPV sea el partido que lidere y construya el futuro para que este gobierno --del PP-- sea un paréntesis entre gobiernos progresistas".