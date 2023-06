Un recurso en el último minuto paraliza el "concurso del siglo" de la limpieza de València

El contrato millonario de la limpieza no deja de dar problemas. A las distintas incidencias que han salpicado su tramitación, se suma ahora, en el último minuto antes de su firma definitiva, el recurso de una de las empresas ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC), que ha paralizado el concurso y lo deja ya para que lo apruebe el nuevo gobierno del PP, que tomará posesión este próximo sábado.

Según han explicado fuentes municipales, el denominado «contrato del siglo», que reparte 1.200 millones de euros en los próximos 15 años, tendrá que afrontar un penúltimo obstáculo. Una de las cinco empresas que optaron al lote número tres (la limpieza y recogida de basuras de la ciudad se divide en tres lotes principales, más un cuarto para la limpieza de grafitis), la UTE Prezero-Urbaser, ha presentado un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales contra la adjudicación de ese lote concreto, pues entiende que se adjudicó indebidamente a la empresa Fomento Valencia Medioambiente (Fovasa) y que ellos, que quedaron por detrás, deberían ser los beneficiarios.

Con el contrato ya aprobado

El recurso se presentó una vez aprobada la adjudicación del concurso en la Junta de Gobierno Local, durante los quince días que marca la ley para que las empresas puedan recurrir la decisión de la citada junta. Y entre los motivos que alega la UTE recurrente está el hecho de no haber tenido tiempo suficiente para ver el expediente, no haber tenido acceso a información de otras propuestas, basarse demasiado en la experiencia de la ganadora de ese lote, incumplir otros requisitos del concurso o la falta de ponderación a la hora de valorar las ofertas.

Una vez presentado el recurso, el tribunal de recursos contractuales ha parado el concurso y ha pedido alegaciones al Ayuntamiento de València, cuyos servicios jurídicos ya han mandado su escrito defendiendo la adjudicación y rechazando todos los argumentos de la empresa recurrente.

Pospuesto hasta dentro de unas semanas

Las fuentes consultadas aseguran que este recursos no tiene muchos visos de salir adelante y que en el plazo de dos meses aproximadamente quedará resuelto, presumiblemente a favor del consistorio. Pero en todo caso, de lo que no hay duda es de que el contrato millonario de las basuras no quedará cerrado en el presente mandato y será el nuevo equipo de gobierno del PP el que finalmente lo firme.

Las fuentes explicaron que podrían haberse cerrado los contratos de los lotes 1, 2 y 4, adjudicados a la Sociedad de Agricultores de la Vega, FCC y la Compañía Especial de Empleo e Integración, y haber dejado sobre la mesa el contrato del lote 3, el de Fovasa, pero creen que es mejor que todos se firmen con la misma fecha.