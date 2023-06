Miles de valencianos han tomado las calles de València para rechazar la ampliación norte del Puerto por los efectos medioambientales devastadores que tendrá esta obra en la ciudad, en las playas del Sur y del Nord, y en l’Albufera, según sostienen los organizadores de la convocatoria. La multitudinaria protesta ha sido impulsada por la Comissió Ciutat Port y más de 170 organizaciones sociales, cívicas y ecologistas de València y el área metropolitana que la han apoyado. En la cabecera de la movilización se puede ver una pancarta con el lema: “ Pensem global actuem local, No a l'ampliació del Port". Igualmente, participaron multitud de colectivos con sus propias pancartas como Per L'Horta, las asociaciones de vecinos de Nazaret, Grau-Port y El Cabanyal, Amics de la Malva, Agró, Aliança per l'emergència climàtica, y El Litoral per al Poble, por citar algunos. Los manifestantes portaban toda clase de letreros y mensajes contra la ampliación como "Més València, menys port”, "Más playa, menos puerto", "Más Valencia, menos puerto" o "No queda ni un mero con tanto crucero".

