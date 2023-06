Seis días después de ser nombrada alcaldesa María José Catalá, y por mor de los caprichos del calendario y que un equipo de gobierno no cambia de un día para otro, el hemiciclo municipal acogió ayer una situación, cuanto menos, chocante: un edil de Compromís, ahora ya en la oposición y sin funciones de gobierno y con su gerente cesada, presidió la asamblea de una entidad metropolitana, la EMTRE, dedicado al tratamiento de los residuos.

Las entidades metropolitanas y organismos autónomos están pendientes del relevo en sus presidencias y altos cargos, aunque algunos ya se han materializado. Pere Fuset, por ejemplo, ya se despidió antes del pleno de constitución municipal de su cargo en la Junta Central Fallera. La EMTRE es más compleja al formar parte de ella muchos ayuntamientos, por lo que la imagen de Campillo en el sillón de primera autoridad municipal no podía menos se que lógica, pero chocante a la vez.

Fue una asamblea rápida y de trámite, al final de la cual Campillo felicitó a los ediles que continuaban y los que vamos a la oposición, que sepais que también es importante para la democracia. Y a los que dejais la política os deseo mucha suerte" además de agradecer al equipo técnico que ha llevado la coordinación de la entidad.

Campillo ha dejado al nuevo equipo (ahora mismo, Medio Ambiente está asignado a Juan Carlos Caballero) un panorama nuevo. "Estos cuatro años han sido muy especiales porque hemos tenido que hacer frente a una situación judicial muy complicada" -en relación al recurso sobre la adudicación de la contrata de limpieza- "aunque creo que está acabando de una forma satisfactoria para la entidad metropolitana. Pero sobre todo, hemos desarrollado una política inédita, como la Educación ambiental, con talleres para gestionar los residuos. Hemos implementado los ecoparques móviles, que se han informatizado y creado una App, estamos haciendo el Plan Estratégico que deberá acabar el nuevo equipo. Todo esto hacía falta. Hemos dejado las bases de una gestión moderna del tratamiento de residuos".

"La idea de que "València está sucia" era una exageración"

A pesar de ello, el PP extensión hasta la saciedad la expresión de que "València está sucia". Y también lo de las ratas, aunque ese no es su negociado. "Salir, hemos salido a replicarlo. Ellos tenían la estrategia de trasladar que la ciudad estaba descuidada y sucia. Pero no era cierto. En todos los Infobarómetros aprobaba la gestión de la limpieza, con lo que la opinión que trasladaba la derecha es falsa". El edil también señala que "la OCU nos ha señalado como la segunda gran ciudad en limpieza y la mejor valorada de entre las turísticas, que incluye a Barcelona, Madrid, Alicante, Málaga, Palma... y también hems aprobado en la gestiónde residuos. Y más pensando en lo que veníamos previamente, que era de no dar ningún tipo de información. Era su discurso y era una exageracion. Valencia es una ciudad grande y compleja. Pretender tenerla limpia todo el día, las 24 horas, es imposible. Eso es un pozo sin fondo, pero hemos empezado a hacer cosas que antes no existían. Y recuerdo que desde la Unión Europea imponen cada vez más altas las cuotas de reciclado. No pueden ir hacia atrás".

"Les dejamos un contrato para no fallar"

El nuevo equipo de gobierno tiene nuevo a estrenar el nuevo contrato de limpieza, que pasa de 55 a 90 millones. Campillo proclama la autoría del mismo. "Es un contrato que ha tramitado integramente el gobierno de Joan Ribó. Debemos pensar en el interés general. Si mejora, lo aplaudiré. Pero pensemos en el contrato que nos dejaron ellos, con unas gestiones de vía pública depauperadas. Y que nosotros les ponemos en la mesa el doble de recursos. Tienen los recursos para no fallar en la gestión de la limpieza. Sólo tienen que utilizarlo".

No es de limpieza, pero es su alter ego: la capitalidad verde europea que estrenará la ciudad en 2024. "Estoy convencido que el nuevo gobierno lo harán valer, porque votaron a favor y después estuvieron en la asamblea de Grenoble, tanto el PP como Ciudadanos. Es una apuesta no ya importante, sino trascendental. Hace quince años ni se nos habría ocurrido pensar en ser Capital Verde. Es la primera ciudad mediterránea con esa condición. Y las políticas publicas han de ir acordes con esa capitalidad. Apostando por la naturalización, la movilidad sostenible, reuferzo del transporte público, gestión sostenible de recursos... ahora no podemos hacer un giro copernicano".