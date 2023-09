Las pedanías del norte de València se lanzan a organizar "bous embolats", una vez el gobierno municipal del PP ha levantado la prohibición de realizar estos actos, que implantó Joan Ribó hace 7 años. Tal como confirma el presidente de la Penya El Carpesano y secretario de la Federació de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana Carlos Casilda, "Carpesa será el pistoletazo de salida a la recuperación del "bou embolat" en las pedanías de la ciudad. Después de Carpesa, habrá astados con fuego en Borbotó, que celebra sus festejos en octubre; y en Massarrojos, en torno al 24 de enero. También, en Poble Nou "donde ya se han puesto en contacto con la Federació para constituir una nueva peña que quiere organizar "bous embolats" en junio; y en Benifaraig, que quiere volver a embolar en julio".

Desde 44 años se hacen actos taurinos pero "Bou Embolat" no

Carlos Casilda recuerda que lo que se ha levantado ahora es la prohibición de embolar porque en Carpesa "la peña taurina tiene 44 años de existencia y todos los años hemos organizado actos taurinos en la calle". Lo que hicieron los carpesanos fue "reinventarnos" y tras prohibir el gobierno de Compromís y PSOE estos festejos con fuego y con cuerda, "apostamos por programar los toros cerriles", que se han soltado igualmente durante los últimos 7 años del Govern del Rialto.

En Carpesa, tal como anunció Levante-EMV hace un par de semanas, hay programado un doble festejo taurino el sábado 16 de septiembre y el sábado 23. El día 16, se soltaran vacas y toros en punta de Gerardo Gamón, a las 13 horas; y por la noche, vuelven los toros embolados después de 7 años. A las 23,30 horas, se programan dos "bous embolats" de Fernando Machancoses, y otro más, de Gerardo Gamón. El sábado 23, por la mañana, hay un especial de Benavent; y a partir de las 13 horas, se soltarán dos cerriles de Sorando y vacas de Fernando Machancoses. Por la noche, a las 23,30 horas, se embolarán dos cerriles y otro astado de Machancoses.

"Va a primar la seguridad y la buena organización"

En cuanto a la vuelta del toro embolado a las calles de Carpesa, Casilda ha destacado que los permisos para celebrar el "bou embolat" "los hemos pedido desde hace meses porque venimos trabajando en ellos desde antes del verano". Ahora, una vez el gobierno de María José Catalá ha levantado la prohibición, solo falta "el permiso de ocupación de la vía pública que no habrá problema para conseguirlo". Asi, que a dos semanas vista "llegamos sin problemas y tendremos los permisos necesarios para volver a embolar". El peñista se muestra "muy ilusionado" porque en Carpesa, estos festejos "forman parte de la tradición de nuestro pueblo, que tiene una gran afición a los toros". En Carpesa, se organiza un recorrido por las calles de la pedanía, con la plaza como epicentro del festejo y el lugar donde se embolará. "Somos 45 peñistas para una población de 900 personas, cortamos las calles del pueblo porque es un pueblo 100% taurino, además sabemos que va a venir muchísima gente por eso van a ser unos festejos en los que va a primar ante todo la seguridad y la buena organización", ha remarcado el presidente de la peña. De hecho, si de normal, en cada acto taurino "se necesitan 10 colaboradores, en estas fiestas, vamos a contar con 30 colaboradores". Además, "para que prime la seguridad ante todo vamos a pedir a la Policía Local que realice un refuerzo de personal".

"Hemos superado una prohibición absurda y sectaria de Ribó"

Por otra parte, el presidente de la peña taurina de Carpesa se ha felicitado porque se ha levantado la prohibición "absurda y sin pies ni cabeza" de que en las pedanías de València no se pudieran hacer "bous embolats" mientras "a un kilómetro, en Bonrepós, con un pueblo gobernado por Compromís sí se podía embolar". "Llevamos varios meses de negociaciones -ha señalado-" y por fin, el nuevo gobierno del PP, ha derogado "el acuerdo de gobierno absurdo del señor Ribó" y ha primado "la coherencia y la sensatez". Para Carlos Casilda, en Carpesa y en las pedanías de València, "nos sentíamos ciudadanos de segunda" ya que en poblaciones como Foios o Bonrepós, "donde gobiernan el PSOE y Compromís si se podía embolar, y nosotros no". "No hemos entendido -reitera- ese sectarismo de "bou embolat" en un pueblo sí, y en otro no, todo por las ideologías de cada partido". Máxime remarca cuando la normativa de la Generalitat habilita para realizar estos festejos taurinos "siempre que se cumplan con todos los preceptos" marcados por las autoridades.

Por último, el también secretario de la Federació de Bous al Carrer se felicita porque se ha conseguido "uno de los objetivos principales de la nueva directiva de la Federació, que entramos a trabajar en la Federació hace un año y pico, y que no era otro que recuperar los toros embolados en las pedanías de València", ha concluido.