Ejemplos de esta nueva filosofía son los cambios que quiere introducir el ayuntamiento en el Área de Prioridad Residencial de Ciutat Vella Nord, "que se están consensuando con vecinos, comerciantes y técnicos", o por ejemplo, la reforma del carril bici de San Isidro, que discurre por la calle José Andreu Alabarta, cuyo tramo inicial será revertido y reconvertido en una ciclocalle. La propia alcaldesa señaló ayer que esta calle recupera espacio para el tráfico privado y también para los peatones, en detrimento de la bicicleta. E insistió en que el desmantelamiento parcial o total de otros carriles bici de València como Reino de València o Fernando el Católico se hará "para ganar espacio para el vehículo privado pero también para garantizar "la seguridad del peatón".

Jesús Carbonell ha recordado que más del 50% de los desplazamientos se realizan en València a pie pero en los últimos años "nos hemos olvidado" del peatón a la hora de diseñar avenidas y otras infraestructuras. Hay que priorizar a los viandantes y también el transporte público "porque en la medida que se use más el transporte público estaremos reduciendo el tráfico y también generaremos una movilidad más sostenible y respetuosa con el medio ambiente".

El concejal de Movilidad sostiene que en función de la tipología de la vía pública que se examine "hay que ponderar" qué tipo de movilidad tiene que tener prioridad. Siempre que se pueda el peatón, y luego el tráfico rodado, el transporte público, la bicicleta o los Vehículos de Movilidad Personal. "No vamos a demonizar el patinete ni la bicicleta" pero no se puede planificar pensando solo en la bici, ha venido a explicar el regidor. Carbonell cree que en demasiadas ocasiones, con el anterior gobierno municipal", "se han tomado medidas que han perjudicado al transporte privado y se han tomado medidas que han creado una situaciòn peor que la preexistente". Está refiriéndose sin citarla a la calle Colón, por ejemplo, cuando además afirma: "La fluidez en el tráfico también es una apuesta por la movilidad sostenible".

Finalmente, es fundamental que las grandes actuaciones que afecten a la ciudad, como la revisión del APR, "tengan en cuenta las aportaciones de todo el mundo, de todos los agentes sociales y económicos implicados, además de los informes de los técnicos y de las aportaciones de expertos". Así, en el APR, está convencido que en "la solución final que se adopte", "todos los agentes van a sentir que se han tenido en cuenta sus aportaciones, al menos, parcial o totalmente".

València celebra un año más la Semana Europea de la Movilidad con numerosas propuestas para todos los públicos, que incluyen viajes gratis en la EMT, talleres para niños, jornadas de puertas abiertas y el Día Sin Automóvil. El objetivo, tal como ha recordado el concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, y presidente de la EMT, Jesús Carbonell, es sensibilizar a los ciudadanos sobre los beneficios que tiene el uso de los transportes más sostenibles, como el autobús, para el medio ambiente y la salud. La edición de 2023 Semana Europea de la Movilidad ha sido organizada de manera conjunta entre la Policía Local y la Empresa Municipal de Transportes, y ofrece un gran número de actividades. Bajo el lema “Juntos ahorramos energía ¡Combina y muévete!", Valencia celebra esta convocatoria europea, que entre los días 16 al 22 del mes en curso.

La campaña diseñada por EMT para promover el transporte público y sostenible en la ciudad gira en torno a dos escenarios principales: los jardines del Real (Viveros) y la plaza del Ayuntamiento, donde los ciudadanos podrán disfrutar de numerosas actividades. Desde este fin de semana, y hasta el día 22, en los Jardines de Viveros se desarrollarán diferentes acciones, talleres y juegos sobre educación viaria y movilidad responsable, como circuitos de conducción y semáforos, pasapalabras de movilidad, circuitos de rotondas, teatros musicales y de títeres, cuentacuentos y sorteos. Por su parte, la plaza del Ayuntamiento acogerá una exposición de coches y motos antiguas de la Policía Local. Durante toda la Semana de la Movilidad se podrá visitar también el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia, en unas jornadas de puertas abiertas, desde el sábado 16 y hasta el viernes 22. Asimismo, los alumnos y alumnas de los colegios de la ciudad podrán visitar también el Museo de la Policía Local y la Sala 092 en la que se recogen y gestionan todas las incidencias del tránsito rodado en la ciudad las 24 horas del día. Para realizar ambas visitas es imprescindible solicitar cita previa en los teléfonos 962083071, para la sala de Gestión de Tráfico; y 962085412 para el Museo de la Policía Local y la sala 092.





Día Mundial Sin Coches y acceso libre a la EMT

El elemento central de la Semana Europea de la Movilidad es el día Mundial sin Coches, que se celebra el viernes 22, con el objetivo principal de promover el uso del transporte público y sostenible. Tal como ha explicado el concejal Carbonell, “queremos que los ciudadanos que ya nos conocen, y los que no, dejen el coche en casa para que puedan comprobar las innumerables ventajas para la salud y para el medio ambiente del transporte sostenible”. El concejal ha subrayado que el objetivo del gobierno municipal es convertir el transporte público en “referente principal de la movilidad en Valencia. Ese es nuestro gran objetivo”, ha asegurado.

Para ello, durante toda la jornada los autobuses de EMT Valencia serán gratuitos para todas las personas, y podrán utilizarse de manera ilimitada desde los primeros servicios de la madrugada del viernes 22 de diciembre (a partir de las 3 de la madrugada) hasta las últimas salidas de la madrugada del sábado (sobre las 03:30 horas). “Es decir, 24 horas completas de gratuidad en EMT en todas las líneas y en todos los autobuses, para que los ciudadanos conozcan que es posible desplazarse y llegar a nuestro destino sin el vehículo privado y contribuyendo de esa manera a fomentar una ciudad más sana y con menos carga contaminante”, ha añadido Jesús Carbonell.

El acceso gratuito a los autobuses de la EMT podrá realizarse de dos formas distintas: en el caso de las personas que ya poseen alguno de los títulos de la compañía, deberán acercar sus pases a las máquinas validadoras de los buses para que quede constancia de la entrada, pero no se descontará ningún billete a lo largo del día. Y quienes no dispongan de ningún título de EMT Valencia solamente deberán validar un billete sencillo cada vez que realicen un desplazamiento, pero no se les cobrará nada