La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sandra Gómez, ha atribuido hoy a la “inestabilidad y la debilidad política” del gobierno de Mª José Catalá el retraso en la aprobación de las ordenanzas fiscales que, ha apuntado, “deberían haber aprobado en septiembre”. “Catalá tenía como principal promesa electoral una bajada masiva de impuestos y sí tan clara la tenía cómo es posible que no se haya aprobado a tiempo”, ha planteado y advertido de que “el presupuesto municipal de 2024 podría no aprobarse este año, ya que es necesario tener claros los ingresos para elaborarlos”. La oposición socialista asegura que el PP tiene el ayuntamiento "atascado".

En estos términos se ha pronunciado en la rueda de prensa convocada para denunciar la parálisis de la ciudad en cuestiones clave como La Marina y el PAI del Grao. “Tendría que haber llevado esa propuesta de modificación de ordenanzas fiscales al mes de septiembre y no lo hizo o bien por falta de interés de capacidad de trabajo o bien porque tiene un gobierno en minoría y no es capaz de sacar hacia adelante, ni siquiera su primera y única propuesta electoral”, ha expuesto. Según Gomez, todos los años se llevaban a cabo modificaciones de las ordenanzas y estaban aprobadas, incluso, en verano.

En este sentido, ha manifestado su “sorpresa” ante el cruce de declaraciones entre Catalá y Vox ya que ha señalado que mientras la alcaldesa achacaba el retraso a que estaba negociando con la extrema derecha, los del partido de Abascal la dejaban en evidencia negándolo.

Gómez, que ha adelantado que su formación presentará propuestas y alegaciones, ha vaticinado que “se quedarán en un cajón por la incapacidad de Catalá de hablar con ningún grupo político para poder sacar hacia adelante acuerdos”. “Ya no hablo de que no sea capaz de acordar con Vox es que no ha hablado con nadie y es una cuestión importante para la ciudad porque el tiene que tener listo el borrador del presupuesto de 2024 el 15 de octubre si aspira a aprobar el presupuesto en plazo”, ha explicado.