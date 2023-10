«No se puede entender la historia del pueblo valenciano si no es en el signo de la fe cristiana». Con esta histórica frase, pero en valenciano, explicaba el Arzobispo de València, Enrique Benavent, el momento histórico que se ha vivido esta mañana en la Catedral con la entrada de la Reial Senyera a la seo para presidir el Te Deum, después de 8 años en los que la bandera de todos los valencianos no participaba en este acto religioso. Monseñor Benavent ofició toda la homilía en un valenciano normativo perfecto y se esforzó por trazar los vínculos históricos y culturales del cristianismo con el nacimiento del Reino de València, en 1238. De hecho vinculó «el nacimiento» y «el renacimiento» del pueblo valenciano con el hecho político e histórico de la Reconquista cristiana.

Tras el canto del himno de acción de gracias, con la asistencia de los máximos representantes de las instituciones valencianas, -entre ellos el president Carlos Mazón, el vicepresidente Vicente Barrera, y la presidenta de les Corts Llanos Massó- y autoridades civiles y militares, el arzobispo aseguró que este año se vivió el 9 d’Octubre «con especial emoción para todos los valencianos».

Porque la Senyera volvió a entrar a la Catedral por expreso deseo del nuevo gobierno municipal del PP y de sus socios preferentes de Vox. «Hoy todos compartimos una alegría que todo el pueblo valenciano nació bajo el signo de la fe cristiana». «Nuestra cultura e identidad, no se puede entender sin su nexo histórico con el cristianismo», subrayó el prelado. De hecho, el solemne Te Deum se interpreta cada 9 d’Octubre en conmemoración de la conversión al cristianismo del Reino de Valencia, el mismo día del año 1238, tras la entrada de Jaume I en la ciudad, cuando fue consagrada la Catedral a la Asunción de María. El propio monseñor Benavent recibió la Senyera en la Puerta de los Hierros y la besó.

Durante los últimos 8 años, con el Govern del Rialto de Compromís y PSPV, la enseña no participó en el Te Deum, porque ambos partidos de izquierda entienden que la bandera y el 9 d’Octubre «son de todos los valencianos, también de los que no son cristianos», como dijo el exalcalde Joan Ribó; y porque no se puede hacer un uso político partidista "de estos símbolos", como denunció la concejala Sandra Gómez. La Senyera entró a la seo portada por la alcaldesa Mª José Catalá, por los concejales del PP Jesús Carbonell y José Marí, y por Cecilia Herrero (Vox). Los regidores de Compromís y PSPV no participaron en este acto y esperaron fuera de la Catedral hasta que acabó.

Quien si estuvo dentro de la Catedral, asistiendo al Te Deum, fue el alcalde de Paterna y senador socialista Juan Antonio Sagredo.