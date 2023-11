El interventor advierte a Catalá: "El presupuesto no prevé la subida salarial de los funcionarios para 2024"

Los 17 concejales de PP y Vox aprobaron el martes, gracias a la mayoría absoluta que les proporciona su pacto de gobierno, los nuevos presupuestos del Ayuntamiento de València pàra 2024, en la cifra "récord", en palabras de María José Catalá, de 1.116 millones de euros. Sin embargo, este documento contable deberá ser modificado, en el capítulo de personal, tras una diligencia emitida por la jefa de personal y el secretario del Ayuntamiento de València. Al parecer, los concejales populares y de Vox han "olvidado" incluir en su previsión de gasto el incremento salarial, del 2%, correspondiente al IPC estimado para 2024, que deben cobrar los funcionarios y los empleados públicos del consistorio. Entre otras cosas, como argumenta la concejala de personal Julia Climent, porque aún no hay Presupuestos Generales para el año próximo. Sin embargo, el concejal socialista y exregidor de Hacienda Borja Sanjuán defiende que esta previsión de subida salarial no se ha incluido en las cuentas municipales adrede, como un artificio contable, junto a otros usados por populares y Vox, "que ha permitido cuadrar a martillazos un presupuesto irreal" que no se sostiene por esa bajada de 70 millones de euros, en los impuestos.

El interventor municipal, en un informe de 31 de octubre, ya advierte sobre el Proyecto de Capítulo I del Presupuesto Municipal para 2024 y Plantilla de Personal lo siguiente: “No se incluye dotación presupuestaria para un posible incremento de retribuciones en 2024, a la espera de lo que se disponga en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2024 u otra normativa aplicable al respecto”. A partir de este dictamen económico, el secretario y la jefa de personal emitieron una diligencia que permitió al equipo de gobierno avanzar en la tramitación de los presupuestos, pese a que lo que viene a ponerse en cuestión es que la millonaria de partida de personal del consistorio, tendrá que ser cambiada a primeros de año, apenas dos meses de aprobarse las cuentas municipales, para atender ese aumento salarial futuro. Con todo, la concejalía de Personal, y así lo hace constar tambien el secretario municipal, ha argumentado en una moción interna que hay dinero en la misma partida de personal para pagar este incremento salarial, que podría superar los 6 millones de euros. Cuando se constituya el nuevo gobierno de España, se apruebe un posible incremento de las retribuciones por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2024 (en el 2%), y se ejecute la Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el “Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI”, ese dinero será abonado al personal de la corporación. ¿De dónde saldrá? Pues ese importe, "se encuentra previsto en las economías de los puestos de trabajo vacantes" mediante "la correspondiente Retención de Créditos que se practicará en enero de 2024 por valor de 6.569.809,14 euros". Dicho de otra manera, "habrá que quitar de otras partidas de personal ese dinero destinado a pagar el incremento salarial que ya debería estar previsto". Valía acusa al PP de "falsear" el presupuesto con los 6 millones de la Emtre Pero estas no son las únicas anomalías que ha detectado el interventor en el primero de los presupuestos municipales de PP y Vox en el Ayuntamiento de València. La capital valenciana tiene que abonar algo más de 6 millones de euros al Emtre, para el ejercicio presupuestario de 2024. Entre otros factores, por el aumento de costes derivados del tratamiento de la basura, relacionados con aumentos salariales de las contratas y por el aumento de los costes de la electricidad, el transporte o el carburante. La regidora del PSOE Elisa Valía señala que el nuevo presupuesto, aprobado el martes por PP y Vox, no tiene previstos este gasto, por tanto, "considera una irresponsabilidad" que el gobierno municipal "falsee los presupuestos" para "presumir de una rebaja fiscal histórica", que es "falsa" y que oblligará a aprobar "una modificación de créditos en pocas semanas". Sanjuán considera "totalmente irreal", otra de las partidas presupuestarias, que prevé ingresos por valor de 13,5 millones por la venta de unos solares municipales. "Es sencillamente imposible vender todo ese suelo en un año", remarca el regidor socialista. Pero esa "falsa" previsión contable, junto a la no inclusión de la revisión salarial y de la partida para la Emtre, "permite cuadrar unos ingresos irreales, que solo cuadran al alza por los 76 millones extra que va a recibir el Ayuntamiento de València, correspondientes a la liquidación de impuestos del Estado de 2021, que se abona ahora". Dicho de otra manera, "la rebaja fiscal anunciada por Catalá la va a pagar Pedro Sànchez", zanjó.