Los técnicos de la Empresa Municipal de Transportes acabaron ayer de aprobar el plan de contingencia, con desvíos e itinerarios alternativos, para garantizar la movilidad de los autobuses por el centro de València a partir del 12 de diciembre y siempre que se repitan aglomeraciones en la plaza del Ayuntamiento y las calles aledañas por las fiestas navideñas.

Como es sabido, a partir del próximo martes hasta 7 líneas de EMT se suman a la C1 y vuelven al centro. Las líneas 4, 11, 31, 32 y 70 llegarán hasta la Plaza del Ayuntamiento pasando por las calles La Paz y San Vicente. Y las líneas 16 y 26 también circularán, con estos cambios, por la calle La Paz hasta Poeta Querol.

Pues bien tras las aglomeraciones registradas en los últimos días por la gran afluencia de público a estas plazas peatonalizadas o semipeatonalizadas, como ayuntamiento y plaza de la Reina, y las vías adyacentes, los técnicos de la EMT han redactado ya el plan de contingencias para ordenar nuevos desvíos, a partir del martes, si la ocupación de vías como San Vicente por parte de los viandantes lo requiere.

Así, según fuentes de la compañía, informan que los autobuses de las líneas 11, 70, 31 que irán por Barcas y la plaza del Ayuntamiento, con los cambios aplicados desde la próxima semana, volverían por la calle Colón, en caso de aglomeraciones y de presencia masiva en el ágora.

En cuanto a la línea 4 y la 32, cuyos conductores en condiciones normales, descansarán en ruta durante algunos minutos, en la nueva parada de la plaza del Ayuntamiento; si la masificación por las fiestas navideñas lo exige, se pararán en Barcas o en Poeta Querol, sin entrar por tanto en San Vicente. Asimismo, cuando estas líneas 4 y 32, se paren en Barcas, las líneas 16 y 26 no se modificarán . Sin embargo, si por lapresencia de público en las calles, la 4 y la 32 se detienen en Poeta Querol para el descanso en ruta de los chóferes,entonces, el 16 y el 26 irán a descansar como ahora en Porta la Mar.

Todos estos itinerarios alternativos se activarán por parte de los inspectores de la EMT sobre la marcha y ante las posibles aglomeraciones que ocurran en estos puntos ya citados como San Vicente y ayuntamiento. Para evitar posibles atropellos, puesto que hay momentos en que los autobuses tendrían que compartir la calle con los viandantes, se opta por utilizar el itinerario alternativo para los buses, «de modo que se garantiza la seguridad de los peatones y también se asegura el correcto funcionamiento de la línea de transporte público al centro histórico», añaden las fuentes de la EMT consultadas.

Ayer mismo se volvió a desviar la línea C1 de la EMT por la calle Poeta Querol ya que la calle San Vicente estaba llena de peatones que habían tomado esta calle y los alrededores de la plaza del Ayuntamiento para disfrutar del Puente de la Purísima Concepción y de las fiestas navideñas. De hecho se procedió a cortar San Vicente, según informaron fuentes de la EMT. Debido a la presencia de miles de personas en el centro, la calle San Vicente, por la que circulan taxis y autobuses se llena constantemente de viandantes, turistas y valencianos, que se desplazan a esta zona de la ciudad para disfrutar de la ambientación navideñ y de otros atractivos como la Pista de Patinaje y el belén a tamaño natural del ágora consistorial. Desde las 12,30 horas ya no circuló la EMT por el tramo de la plaza de la Reina, San Vicente y plaza del Ayuntamiento, sino que se redirigió por la calle La Paz por Marqués de Dos Aguas, Poeta Querol, Colón y Xàtiva donde retoma la ruta habitual.