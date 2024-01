El 15 de enero de 1992 moría asesinado a manos de la banda terrorista ETA Manuel Broseta, profesor de la Universitat de València y catedrático de Derecho Mercantil. En el 32º aniversario del crimen, la alcaldesa de València María José Catalá ha calificado de “terrible tragedia” la muerte violenta del profesor, “que dejó una cicatriz en esta ciudad” y ha resaltado que fue “un golpe muy duro para la sociedad valenciana, del que 32 años después, todavía no se ha recuperado”. “Manuel Broseta es una referencia incuestionable en esta ciudad; es una de esas personas de las que nos sentimos orgullosos siempre”, ha destacado la alcaldesa.

En el mismo lugar donde murió tiroteado, en el campus universitario de la avenida de Blasco Ibáñez, María José Catalá ha pedido “que hagamos todos como la familia del profesor Broseta, que hagamos un esfuerzo por mantener el consenso político; aquí se ha visualizado clarísimamente con la participación de todos los grupos políticos, del president y ex president de la Generalitat”. La alcaldesa de València ha reclamado públicamente “que no reescribamos la historia, que no perdonemos tan fácilmente a los culpables, que los perdonemos de corazón, pero no los perdonemos institucionalmente”. Catalá ha añadido que “una cosa es no generar ira y odio y otra cosa es permitir que personas que han sido acusadas o condenadas por delitos de sangre formen parte de nuestras instituciones”. “Hay otras personas que pueden formar parte de cualquier lista política, pero no una persona que haya asesinado a un valenciano, a un español, a una persona inocente, simplemente por defender su país y la Constitución”, ha concluido la alcaldesa.

En el homenaje a Manuel Broseta Pont, desarrollado este lunes en el parque que lleva su nombre en la avenida Blasco Ibáñez de València, han participado representantes de las instituciones públicas, universidades y entidades cívicas valencianas, así como familiares del profesor valenciano. Junto a la columna erigida en el lugar donde fue asesinado se han depositado diversas coronas de flores.