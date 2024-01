La alcaldesa de València María José Catalá ha exigido a la administración de Justicia que actúe "con toda contundencia" ya que "tenemos un pirómano que está actuando en la Devesa del Saler" y como alcaldesa, ha añadido, "he hecho todo lo posible" para preversar el enclave natural pero ahora es preciso que la justicia actúe "con la máxima diligencia". Catalá se ha referido así a los dos incendios que se han vuelto a producir en la Devesa del Saler, en apenas 24 horas de diferencia, durante el pasado fin de semana. "Quiero mostrarles -ha señalado a la prensa- mi preocupación porque tenemos un pirómano suelto que está haciendo mucho daño y que tiene que estar controlado", ha subrayado. "Me trasladan -ha matizado- que este incendio no es fortuito, que muy probablemente es que sea intencionado" por eso, ha reclamado a la administración de justicia que sea "contundente". Porque además ha afirmado que como alcaldesa de València "estoy haciendo todo lo posible" para proteger esta joya ambiental de la corona como "instalar los cañones de agua para prevenir y evitar incendios, dotar de más medios a los parques de bomberos de la ciudad, trabajar con las brigadas forestales en la prevención" pero eso aún así es insuficiente para parar "a un pirómano cuya motivación es totalmente condenable".

