Declarado un conato de incendio en El Saler

Este mediodía los vecinos del Saler han alertado a los servicios de Emergencias de otro incendio en la zona. El fuego se ha declarado alrededor de las 15:30 horas. No obstante, la rápida actuación de los bomberos de València ha ayudado a que el incendio no fuera a más, y han logrado controlarlo en apenas unos minutos. El incendio se ha declarado en una zona que ya está muy afectada por los múltiples incendios anteriores. De hecho, los incendios no paran de sucederse en la Devesa durante los últimos meses, un total de 17.

El presunto pirómano, en libertad

Los incendios del verano y los que se produjeron en las primeras semanas del otoño no dejaban dudas de que la mano del hombre estaba detrás. Focos al lado de las carreteras y uno de ellos justo a la hora que debía pasar la vuelta ciclista. Era evidente que había un pirómano y así lo verbalizó la alcaldesa, María José Catalá, que pidió mayor presión de los cuerpos de seguridad para dar con el culpable.

De hecho, la Guardia Civil detuvo por segunda vez el pasado miércoles 28 de febrero al pirómano que ya incendió El Saler el pasado mes de octubre. En esta ocasión se le atribuían los dos últimos incendios de los días 11 y 12 de febrero que amenazaron seriamente una urbanización del parque natural que tuvo que ser desalojada. No obstante, el hombre, de 59 años, acabó de nuevo en libertad ese mismo día.

Tanto el Juzgado de Instrucción número siete de València, que investiga los incendios intencionados que están destruyendo la Devesa de El Saler -17 registrados desde el pasado verano-, como el Juzgado de Instrucción número 16, que le tomó declaración por el quebrantamiento de condena, no apreciaron indicios suficientes como para acordar la prisión provisional del presunto incendiario del Saler. En consecuencia, el presunto pirómano quedó en libertad con cargos con medidas cautelares más restrictivas que las adoptadas a finales de diciembre.