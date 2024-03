Los artistas falleros advierten del deterioro de la Ciudad Fallera y piden unidad para salvarla

El maestro del Gremio de Artistas Falleros de València, Paco Pellicer, ha lamentado que la Ciudad del Artista Fallero "no ha experimentado mejoría e incluso ha ido a peor" en los últimos años, porque muchas naves se han vendido y no han sido adquiridas para trabajos de artes plásticas en general y de fallas en particular. Pellicer reiteraba su queja de hace muchos años en la que los artistas ven deteriorarse sin remedio este distrito de Benicalap en el que diferentes actividades, como una iglesia hinduista o unas pistas de pádel, están sustituyendo a la actividad fallera para la que fue construido.

Visita a los talleres

Las quejas del maestro fallero, que ha pedido unidad a todos los partidos para salvar la Ciudad Fallera, se han producido durante la visita de las máximas representantes de la fiesta, María Estela Arlandis y Marina García, a los talleres falleros antes de la plantà del próximo 15 de marzo. El concejal de Fallas, Santiago Ballester, encabezaba la delegación y han estado presentes también los concejales de Compromís Papi Robles, Giuseppe Grezzi y Pere Fuset y las de PSPV-PSOE Elisa Valía y Nuria Peris.

Santiago Ballester firma en el libro del Museo Fallero. / Levante-EMV

Santiago Ballester ha alabado la "tradición" de visitar la Ciudad del Artista Fallero y "conocer lo que oculta el Museo", así como visitar los talleres "para ver cómo llevan los trabajos". "Los plásticos ya están preparados. Algunos nos dicen que sacarán los ninots a partir del día 7 y 8 y ya tenemos ganas de verlos en la calle y ver cómo las comisiones falleras van levantando sus fallas", ha añadido.

La oposición lanza sus críticas

La oposición, sin embargo, se ha centrado en los problemas de la zona. El concejal de Compromís Pere Fuset ha reivindicado la "protección de los usos de la ciudad de artistas falleros" porque para ser un distrito creativo las industrias que estén en él deberían "estar relacionadas con las fallas", así como recuperar la mesa de diálogo, vincular la subvención a la transición económica de la fiesta y "debatir la subida de mínimos para participar en la falla".

Concejales de Compromís con las falleras mayores. / Levante-EMV

En la misma línea, la concejala socialista Nuria Llopis ha apostado por "aumentar el mínimo" para el contrato del concurso de fallas y las subvenciones "para poder trabajar de manera más digna", así como "ceder las naves municipales" de Feria Valencia no usadas a los artistas y que puedan dejar sus ninots y tengan más espacio para trabajar en los talleres.

A su juicio, la Ciudad del Artista Fallero debe ser "un punto turístico muy importante de la ciudad" y por eso ha considerado que apoyarla deber ser "un proyecto de ciudad".

Catalá tiene un plan

Ante estas críticas, la alcaldesa María José Catalá ha comentado que “no habrá ningún problema”. “Todos tenemos claro que hay que hacer una estrategia y un plan para la Ciutat Fallera”, ha comentado la alcaldesa. “Hay cosas a las que podemos tener distintas posiciones, pero precisamente en la Ciutat Fallera se va a poder converger y tener un buen proyecto”, ha continuado Catalá apelando a la unidad que la Corporación ya ha ejemplificado durante la tragedia de Campanar.

En cuanto a plazos para abordar tal plan, Catalá ha explicado que el futuro de la Ciutat Fallera se pondrá sobre la mesa cuando las Fallas 2024 queden atrás. “En el momento de este ejercicio fallero posiblemente podamos afrontar todos juntos cómo intentar que la Ciutat Fallera siga existiendo, que sea viable y sobre todo que los artistas falleros tengan el protagonismo que están reivindicando y merecen”, ha concluido la primera edil.