Vox quiere renombrar el paseo Guillem Agulló de València

El segundo teniente de alcalde de València, Juan Manuel Badenas, de Vox, ha manifestado su intención de eliminar el paseo dedicado a Guillem Agulló en los Jardines de Viveros en València. “Aún no tenemos decidido el nombre del paseo, pero evidentemente queremos cambiarlo, sí”, ha explicado el portavoz de Vox antes del pleno extraordinario del Ayuntamiento de València, una voluntad anticipada ayer en forma de temor por el PSPV. “Ese paseo supone una imposición de una parte de los valencianos, que ahora ya no es la mayoritaria hacia otra parte que ahora es la mayoritaria, así que corresponde denominar ese paseo con un nombre que corresponde con lo que la mayoría de los ciudadanos piensan y sienten”.

Badenas sigue de este modo la línea trazada por PP y Vox a escala autonómica después de que ambos partidos votaran este martes en la junta de síndics eliminar el galardón que se entregaba en el Día de las Corts cada 25 de abril desde 2016. Los voxistas, que presiden la cámara autonómica, llevaron la propuesta a la junta de portavoces, y los ‘populares’ la secundaron sumando la mayoría necesaria para suprimir esta distinción pese a las protestas de los partidos de la izquierda.

Preguntado por la propuesta de Badenas, el portavoz del grupo municipal popular, Juan Carlos Caballero, ha asegurado que no estaba al tanto de la petición, de modo que no ha querido entrar a valorar si procede tal redenominación. Sí ha afeado la sugerencia de Badenas la portavoz socialista Sandra Gómez, tachando la medida de “irracional e incomprensible en cualquier país de Europa”. “Van a borrar el paseo dedicado a Guillem Agulló, una persona que luchó contra el fascismo, la libertad y la democracia de este país, y una vez más el gobierno municipal se pone del lado equivocado de la historia, no solo del lado del fascismo, sino del lado de las personas que asesinaron a Guillem Agulló”, ha manifestado la Gómez en referencia al neonazi que apuñaló al joven de Burjassot.

"Están dando pie a la violencia en las calles"

Y también ha mostrado dolor e indignación ante las declaraciones de Badenas la portavoz de Compromís, Papi Robles, afirmando que "Guillem Agulló fue una víctima del terrorismo fascista que alienta Vox". "Estamos rozando ya la violencia en las calles, porque esta gente está alentando el terrorismo fascista -ha continuado-. De hecho, en Castelló tenemos a una persona ingresada en la UCI, precisamente por grupos de extrema derecha alentandos por un partido como es Vox, que están dando pie a volver a la violencia en las calles por una cuestión totalmente ideológica", ha señalado la concejala valencianista.

En este sentido, Compromís ha manifestado que se pondrán de frente para evitar los pasos atrás en la memoria democrática de todas las víctimas que se posicionan en contra del terrorismo, cualquiera que sea. "Y Guillem fue una víctima a la que hay que reconocer, y no puede tocarse su reconocimiento en nuestra ciudad", ha finalizado Robles.