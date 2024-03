Catalá: "No tiene sentido renombrar el jardín de Trini Simó"

La alcaldesa de València María José Catalá -del PP- no cree que las discrepancias continuas con su socio Vox erosionen el gobierno municipal y ha vuelto a marcar distancias con la formación liderada por Juan Manuel Badenas, en cuanto al deseo de dedicar una serie de parques y jardines de València a víctimas del terrorismo y quitar del nomenclátor municipal a Guillem Agulló y Trini Simó. "No estamos aquí para polemizar con personas a las que se ha hecho un reconocimiento. Hay que mirar hacia adelante. No aceptaremos lo que no estemos de acuerdo. Somos partido mayoritario y lo haré valer en las votaciones", ha advertido a Vox, en cuanto a los deseos de su portavoz Juan Manuel Badenas de cambiar el nombre de un paseo dedicado a Guillem Agulló en los jardines de Viveros, y más concretamente, sobre el Jardín de Jesuitas que está previsto que se dedique a la activista feminista Trini Simó, y Vox, tampoco quiere.

Sobre las diferencias habidas con Vox y con Badenas, Catalá ha subrayado: "Cada uno toma sus decisiones. Somos partidos distintos. No vamos a polemizar ni tolerar con calles que ya tienen nombre. Hay cuatro jardines nuevos que pueden recibir nombre de víctimas del Terrorismo. No vamos a entrar en revisionismo. No tiene sentido renombrar el jardín de Trini Simó" ha dicho la alcaldesa. Catalá ha reconocido la trayectoria de la historiadora y activista feminista, además de fundadora del colectivo Salvem el Botànic.

"En todos los gobiernos de partidos distintos -ha subrayado la alcaldesa del PP- hay discrepancias. Forma parte de la dinámica propia de un pacto de gobierno. No puede ser que si pasa en la izquierda es democracia y si es en la derecha es un lío. Yo haré valer a mis 13 concejales de los 17, que forman el gobierno local", ha argumentado.