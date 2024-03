La Concejalía de Sanidad organiza una jornada "antiabortista" en Jubiocio

El Ayuntamiento de València ha organizado, a través de la Concejalía de Sanidad, con José Gosálbez, de Vox, al frente, la I Jornada en Defensa de la Vida de València en el centro municipal de juventud Jubiocio de Benicalap. La jornada, a la que han asistido unas 200 personas y en las que se han hecho diferentes intervenciones contrarias al aborto, han participado como ponentes la directora del Departamento de medicina de Cirugía de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Belén Merck, y de la misma universidad el profesor de Bioética Emilio García Sánchez. Entre los expertos participantes en este foro de Vox, de nuevo el diputado de Vox y catedrático de derecho constitucional Carlos Flores Juberías, cuya intervención en el foro de Liderazgo empresarial celebrado el pasado viernes por la Concejalía de Empleo, que dirige Juanma Badenas, también de Vox, en sustitución del anterior foro de liderazgo femenino, ya fue criticada por el PSPV y Compromís que recordaron la condena por maltrato de Flores Juberías.

La jornada ha sido presentada y moderada por el propio concejal José Gosálbez, quien anuncia que hará nuevas jornadas de este tipo al considerarlas de interés para la ciudadanía. A la jornada antiabortista han asistido alumnos de cuarto de ESO del Colegio Inmaculado Corazón de María de València, un centro de educación concertada situado en la avenida San José de la Montaña, que se han desplazado hasta Jubiocio en un autobús puesto a disposición del centro por la Concejalía de Sanidad. La Concejalía de Sanidad ha invitado a distintos colegios privados, concertados y públicos de la ciudad a los que se ofreció también servicio de autobús.

Sin embargo, fuentes de Vox han explicado que solo ha podido asistir un colegio porque la convocatoria no se ha tramitado con suficiente antelación y no ha dado tiempo a tramitar las autorizaciones de los padres y madres para la salida hoy de los centros. A la convocatoria "han respondido más centros, pero por un cuestión de tiempo y logística no se ha podido organizar", han informado fuentes de Vox, que añaden que la Concejalía de Sanidad este tipo de convocatorias a los colegios suele ser habitual cuando se consideran asuntos de interés para el alumnado.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sandra Gómez, no ha tardado en criticar la convocatoria y acusar a la alcaldesa, Mª Jóse Catalá, de "ceder de nuevo ante Vox y desproteger a las mujeres". Sandra Gomez ha criticado además que "se invite a menores a participar para adoctrinar". “Se trata de un acto antiabortista que atenta contra el derecho que tienen las mujeres a decidir y que está reconocido en la ley”. Vox está borrando las políticas activas dirigidas a promover la igualdad y convirtiendo el ayuntamiento en un chiringuito donde organizar sus actos políticos”, ha manifestado Sandra Gómez, quien ha insistido en que la alcaldesa, Mª José Catalá, es "complice" de todo ello.

Sandra Gómez recordó que esta es el segundo acto en el que participar el diputado condenado por maltrato y recordó que hace apenas una semana ha inaugurado y participado en dos espacios públicos organizados para el Ayuntamiento de Valencia, en referencia al Foro de Liderazgo en Valores con el que Vox sustituyó el Foro de Liderazgo Femenino. “Ahora parece que Carlos Flores también es experto antiabortista”, ha apuntado la portavoz socialista, quien ha advertido que su participación en este acto “debe de ser para compartir sus antecedentes con todos esos que van a las clínicas a insultar, a coaccionar y amenazar a las mujeres”.

Entre las personas que han intervenido también estaba la presidenta de la Fundación RedMadre de València, Pilar Ferris, entre cuyos objetivos figura "asesorar a toda mujer sobre cómo superar cualquier conflicto que un embarazo imprevisto le pueda suponer" y fomentar la "cultura de la vida".

Al Defensor del Pueblo

En la misma línea se ha pronunciado la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, ha anunciado que llevará ante el Defensor del Pueblo la "Jornada en defensa de la vida" por considerar que “es una vulneración flagrante de la Ley de salud sexual y reproductiva. Las instituciones no pueden tratar de alterar la voluntad de las mujeres en ser o no ser madres y mucho menos con charlas, propias del siglo pasado, donde los conferenciantes son diputados de VOX condenados por violencia de género”.

La portavoz de Compromís denuncia que “Catalá y Vox están utilizando las instituciones para hacer mítines de partido, pagados con dinero público, que nos vuelven a debates propios del siglo pasado. Éste es el peor PP que nos podía gobernar. El PP de Catalá está más cerca del fundamentalismo religioso que de la democracia liberal”.

Papi Robles señala directamente a la alcaldesa Catalá como responsable de la organización de estas jornadas “vive muy a gusto con estos planteamientos y después hará declaraciones grandilocuentes pero la realidad es que está permitiendo una charla de un condenado por maltrato que nos está diciendo a las mujeres lo que debemos hacer con nuestro cuerpo”. Robles defiende que “las únicas legitimadas para tomar decisiones sobre nuestro cuerpo somos las mujeres. Si lo que quieren es mejorar la situación de la natalidad en la ciudad de València existen otras medidas como facilitar la adopción, invertir en recursos para mejorar la salud sexual y reproductiva, o ayudas... pero no atentar contra la posibilidad de las mujeres que decidir sobre nuestro cuerpo”.