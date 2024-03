Catalá y Ribó harán frente común ante el Gobierno para exigir más inversiones

La alcaldesa de València María José Catalá, del Partido Popular, y el exalcalde Joan Ribó, de Compromís, se han reunido hoy en el despacho de alcaldía «en un clima de lealtad y respeto institucional», en un encuentro privado, previo a la marcha del aún concejal de Compromís que mañana hará pública su renuncia al acta de regidor en el pleno del Ayuntamiento de València.

Al término de esta reunión, que se desarrolló «en un clima de cordialidad», según desvelaron ambos munícipes, tanto Catalá como Ribó anunciaron que harán un frente común para reclamar al Gobierno más inversiones para València, en particular, para la Capital Verde Europea que desempeña la ciudad durante 2024.

Ribó mostró a Catalá su malestar por la jornada celebrada ayer lunes «por los señores de Vox» en el que «están adoctrinando a los niños» en contra del derecho al aborto. El exalcalde le comunicó a Catalá que algunos aspectos de lo que está sucediendo en València por su gobierno de coalición con Vox «no me gustan». En concreto le afeó a Catalá que esta jornada en pro del derecho a la vida «se celebró en un centro público del Ayuntamiento de València para adoctrinar a los chavales», añadió. Sobre el foro organizado por el concejal de Sanidad de Vox José Gosálbez, dijo Ribó, «la alcaldesa me ha reconocido que no es su forma de actuar», que no comparte la visión sobre el aborto que tiene Vox. «Además, le he manifestado que el acto de ayer lunes, a la ciudad de València no le hace bien, no la pone en una situación positiva, y ella me ha argumentado que está en una coalición de gobierno, y que es otro partido quien ha organizado ese acto».

Además, «hemos aprovechado para hablar de una serie de temas de la ciudad» como la Capitalidad Verde Europea 2024 en la que «seguiré colaborando para pedir al Estado que declare esta capitalidad como acontecimiento excepcional». En el plano personal, añadió Ribó, «seguiré trabajando políticamente para Compromís, desde otra dimensión, en segunda fila, pero con una visión de ayudar a que València sea una gran ciudad europea, sostenible y verde». Eso lo hará, colaborando en lo que se le solicite «y ejerciendo la crítica en artículos de opinión en la prensa y en las redes sociales», y en otros foros donde se le pida.

Catalá se desmarca de Vox

Por su parte, la alcaldesa señaló que fue «un placer» mantener este encuentro «entre alcaldes» co Joan Ribó para «comentar asuntos de interés de la ciudad». En esta reunión privada, «le he transmitido que tiene mi mano tendida y mi lealtad por el respeto que le tengo». Asimismo, Catalá ha subrayado que Ribó y ella, «estamos absolutamente alineados para pedir al Gobierno que apruebe un decreto ley declarando acontecimiento de interés extraordinario la Capital Verde Europea de València», lo que permitirá a la ciudad recibir las inversiones y los recursos que precisa «para seguir transformando València y para hacerla una ciudad de mejor vivir». Sobre la jornada impulsada por Vox y los recortes en Valencia Activa que se refieren a programas de empleo de la mujer, Catalá respondió: «Llevo varias semanas diciendo, a izquierdas y derechas, que en esta ciudad cabemos todos y que caben todas las sensibilidades». Respecto a la Jornada sobre el Derecho a la Vida, lo calificó «como un acto puntual, que no va más allá y al que no se obliga a ir a nadie».

En cuanto a Valencia Activa, evitó entrar en polémica con el portavoz Juan Manuel Badenas de Vox y concejal de Empleo. «La contestación a ese tema está en el destino de los remanentes, que acabamos de aprobar, y en los que vamos a destinar 180.000 euros a programas de la mujer en la concejalía de Igualdad que no se van a hacer en Valencia Activa».