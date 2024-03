El Grupo Municipal Vox abandona el pleno del Ayuntamiento de València

El test de estrés al que está sometiendo Vox al Partido Popular se ha trasladado al Ayuntamiento de València, cuyo pleno han abandonado aprovechando que la alcaldesa no les haya dado voz en una interpelación presentada por el Partido Socialista sobre las políticas feministas, y después que su portavoz, Sandra Gómez, mostrara la foto del foro antiabortista, que ha tildado de "aquelarre" y "foto sonrojante" -con Carlos Flores y varios ediles del partido-. Hasta el punto que se han negado a continuar en el pleno.

Cuando llegaba el turno de réplica el portavoz de Vox, Juanma Badenas ha reclamado la palabra, a lo que Catalá le ha contestado que no "porque la interpelación es a mi. No tiene usted turno de palabra", a lo que la formación ha contestado abandonando la sala.

Catalá ha redirigido la contestación a Juan Carlos Caballero, quien reiteró algunas de las manifestaciones vertidas recientemente por el PP: "Tenemos una alcaldesa mujer, líder, que defenderá y no va a dar un paso atrás en la defensa de los derechos de las mujeres y va a garantizar el emprendimiento femenino. ¿Cómo no lo va a hacer si ella encarna el liderazgo femenino? Las políticas de las mujeres están garantizado en la Delegación de Igualdad".

Se quejó Caballero de que no le estaban prestando atención desde la oposición, a lo que Gómez replicó que estaba ocupada viendo "la pataleta de niños pequeños" de la marcha de los ediles. "La ciudad no merece esto y usted tampoco. Le pido que se repiense si quiere dirigir esta ciudad dialogando con determinadas fuerzas políticas.

No creo que usted esté cómoda, pero sea valiente y dígalo. Que no permite aquelarres y defiende la igualdad de los mujeres y que esto no sea una sede electoral de la ultraderecha. Si usted es inteligente y da la cara podremos conseguir que esas sillas vacías se ocupen en cuatro años".

Tras reiterar Juan Carlos Caballero sus argumentos, Catalá ha solicitado un receso "de cinco minutos" para tratar de reincorporar a los concejales de Vox al pleno, cosa que ha durado viente minutos.

Una vez reincorporado Badenas, la portavoz de Compromís, Papi Robles mostró su desacuerdo "y nos reservamos el derecho de tomar medidas legales" por el hecho de interrumpir el pleno. Dirigiendose después a Badenas le ha dicho que "mucha carerra, mucha chulería, mucho lirili y mucho lerele"