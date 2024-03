El Mercado de Colón queda exento de pagar el IBI

El pleno del Ayuntamiento de València ha aprobado hoy por unanimidad una moción del concejal de Desarrollo Urbano y presidente de la empresa municipal de urbanismo (Aumsa), Juan Giner, para bonificar el 95% del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del Mercado de Colón por su catalogación como bien de interés cultural en el que se desarrollan actividades económicas declaradas de interés cultural por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas y de fomento de empleo. De esta forma se restaura la situación que ya tenía el Mercado de Colón en 2020, cuando no tributaba, como sucede con el resto de los mercados municipales.

La propuesta ha salido adelante a pesar de las críticas del PSPV y Compromís, que han destacado que el cobro de este tributo fue una decisión del anterior gobierno de Rita Barberá cuando acordó que el mercado modernista, tras su restauración integral, pasase a depender de Aumsa. La portavoz socialista, Sandra Gómez, ha ido más lejos y ha reclamado a Giner que también aplique la bonificación del IBI a todos los locales arrendados de Aumsa, que también gestiona bajos comerciales, aparcamientos, viviendas de alquiler y alojamientos de estudiantes.

El pago del IBI durante los últimos cuatro años ha generado una deuda de 1,1 millones de euros en Aumsa y es consecuencia de la modificación de la declaración catastral que el Ayuntamiento de València realizó ante la Gerencia del Ministerio de Hacienda. Como consecuencia de ella, se alteró la titularidad catastral del Mercado de Colón, de forma que debía pagar el IBI. “Esta alteración nunca se comunicó ni a los consejeros de la sociedad, entonces presidida por Sandra Gómez, ni a los operadores del mercado, ni se contempló en el balance de gastos de la sociedad. De esta forma se generó una deuda de 1.108.614 euros en las cuentas de Aumsa, por el impago del IBI en los últimos cuatro ejercicios”, explica Juan Giner en la moción aprobada hoy en el pleno.

Con la bonificación del IBI el Mercado de Colón "se protege y se equipara en las mismas condiciones que el resto de mercados municipales que no tributan por este concepto”. Giner ha añadido que “vamos a regularizar las cuentas de Aumsa" y ha reprochado a Sandra Gómez la falta de gestión y de trabajo del gobierno de Ribó y Sandra Gómez, que entonces era la presidenta de la empresa municipal, que generó una deuda de 1,1 millones de euros. "No se entiende que esa información no se incluyera en las cuentas de la empresa y que tampoco se diera cuenta a los consejeros en las diferentes sesiones del Consejo de Administración de Aumsa”.

Ahora, tras la moción presentada en el Pleno, Aumsa asumirá esa deuda heredada y se tendrá en cuenta en sus ejecuciones presupuestarias.

La exención se justifica en la moción "por la relevancia del Mercado de Colón, que fue declarado en el año 2007 bien de interés cultural con categoría de monumento". Un mercado que fue diseñado por el arquitecto municipal Francisco Mora y que fue inaugurado en 1916 con el fin de abastecer a los vecinos del barrio de l'Eixample. Una década después, se abrió la actual tienda de frutas y verduras, que la regenta la cuarta generación de la misma familia con más de cien años en el puesto. Posteriormente, en 1950, se abrió la actual tienda de charcutería y quesos y, unos años después, la pescadería que a día de hoy sigue ofreciendo sus servicios.