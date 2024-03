Badenas niega tensiones con Catalá y garantiza las inversiones de 37 millones

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de València, Juanma Badenas, aseguró ayer que no hay "ninguna tensión" en el seno del gobierno encabezado por Mª José Catalá (PP), después de que los concejales de su partido abandonaran el pleno del ayuntamiento el miércoles al entender que se les había negado la palabra. Además, garantizó que Vox seguirá "defendiendo los intereses de los valencianos no con contundencia, sino simplemente con seriedad y con firmeza".

Así lo manifestó, en declaraciones a À Punt recogidas por Europa Press durante la junta de gobierno local celebrada el jueves, después de que este miércoles los cuatro concejales de Vox obligaran a parar el pleno ordinario de marzo tras abandonar la sesión por la decisión de la alcaldesa de dar la palabra al portavoz del PP y del gobierno Juan Carlos Caballero para responder a la interpelación sobre Valencia Activa planteada por el PSPV y no al titular de ese departamento y portavoz de Vox.

Badenas defendió la decisión de abandonar el hemiciclo al considerar que Catalá le retiró la palabra para dársela a "otro concejal que no tiene competencias en materia de empleo". "Nuestro lugar no era ese, el de estar allí en el pleno", ha explicado.

Ahora bien, ha remarcado que "los valencianos tienen que estar muy tranquilos, y la izquierda también tiene que estar muy tranquila, de que en el Ayuntamiento de València no se va a aprobar nada que sea ideológicamente de izquierdas, ni por parte de los partidos de la izquierda, ni por parte de ningún otro partido".

En esta línea, Badenas ha garantizado que Vox "va a seguir ejerciendo sus competencias" en las áreas municipales de su competencia y va a "respetar" el acuerdo de gobierno con el PP.

Catalá no le dió "ningún ultimátum"

Cuestionado por si cree que Catalá le dio un ultimátum, ha asegurado que "aquí no hay ningún ultimátum" y que Vox seguirá ejerciendo sus funciones "con responsabilidad, defendiendo los intereses de los valencianos". "Desde luego, lo que vamos a hacer no es con contundencia, sino simplemente con seriedad y con firmeza", ha añadido, para destacar que él es "una persona muy tranquila" que dice "las cosas seriamente".

Respecto a la modificación de créditos por 37 millones de euros que debían haberse aprobado en el pleno por la vía extraordinaria, que no salieron adelante por el plante de Vox, ha subrayado que "nadie tenga ningún miedo" porque ese dinero esta en las arcas municipales y se aprobará "rápidamente" en el primer pleno municipal en el que haya "oportunidad, siempre que la propuesta sea correcta y todos los miembros voten en el sentido correspondiente". "No se ha perdido ningún euro, no ha pasado nada", ha insistido.

Flores es "un catedrático reconocido internacionalmente"

Preguntado por la reciente charla antiabortista organizada por el Ayuntamiento con la participación del diputado de Vox en el Congreso Carlos Flores, condenado por violencia intrafamiliar en 2002, Badenas ha justificado que interviniera como "catedrático reconocido internacionalmente. "Sería ilógico que, si conocemos a un catedrático de prestigio que vive en València, que es profesor de la Universitat de València, llamáramos a uno de la Cochinchina", ha dicho.

"En el mundo de la política hay dos razas: los temporeros de la política, como yo, que en realidad nos dedicamos a otra cosa afuera, y otros que solamente viven de la política y, como creen que solamente se debe vivir de la política, no entienden que personas que temporalmente, como Flores, que estamos de paso por la política tengamos otras actividades fuera y se nos llame para esas cosas", ha expuesto, y ha resaltado que él estuvo "hace dos meses dando una conferencia en Bruselas".